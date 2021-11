Nestlé elimina los paquetes de plástico para distribuir las latas Litoral

Invierte más de 500.000 euros en un nuevo equipamiento en su planta de Gijón

Nestlé ha eliminado los paquetes de plástico para distribuir las latas Litoral a los puntos de venta e incorporará cajas de cartón, ha informado en un comunicado.

La compañía ha explicado que para acometer este cambio ha instalado en su fábrica de Gijón un equipamiento para preparar los nuevos embalajes, en el que ha invertido más de 500.000 euros.

El nuevo equipo forma y cierra las cajas de cartón en las que se distribuirán los 25 millones de latas de Litoral que la planta elabora cada año.

Estas cajas se elaboran con cartón procedente de fuentes sostenibles y certificado por el Forest Stewardship Council (FSC) y el Program for the Endorsement of Forest Certification.

Con esta partida, la compañía ya ha invertido casi tres millones de euros en los últimos cinco años en estas instalaciones.

El director de la fábrica de Nestlé en Gijón, Juan López, ha explicado que la lata de Litoral es "el mejor envase" para sus platos porque mantiene la conserva.

Con esta y otras medidas, Nestlé ha evitado, a nivel global, el uso de más de 142.000 toneladas métricas de embalajes desde 2015; superando un año antes el objetivo marcado para 2020.