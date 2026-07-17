NetApp adquiere DataPelago para preparar los datos para la IA en la capa de infraestructura

Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

NetApp, la empresa de infraestructura de datos inteligente, ha adquirido DataPelago, una compañía de infraestructura de datos para inteligencia artificial con sede en California, reconocida por su enfoque innovador para eliminar los cuellos de botella en el procesamiento de datos para cargas de trabajo de IA y análisis.

La operación supone una expansión de la cartera de NetApp, al permitir un procesamiento de datos acelerado por GPU alineado directamente con la capa de almacenamiento y consolidar a la compañía como referencia en la activación sin copias de los datos empresariales para la IA.

La inteligencia artificial se perfila como el cambio de plataforma más determinante de la actualidad, pero muchas empresas están comprobando que su principal cuello de botella está en preparar, gestionar y activar sus datos con suficiente rapidez para llevar proyectos de IA a producción, por lo que la clave pasa por habilitar computación acelerada allí donde se crean y almacenan los datos.

DataPelago aborda este reto replanteando dónde debe producirse la computación acelerada: en la propia capa de datos, y no por encima de ella.

La tecnología central de 'DataPelago', 'Nucleus', es un motor universal de procesamiento de datos que utiliza computación acelerada heterogénea a través de CPU y GPU para procesar la información allí donde se encuentra, reduciendo los costes de infraestructura hasta en un 80% y ofreciendo un rendimiento hasta diez veces superior al de los enfoques convencionales, al tiempo que evita que los clientes tengan que copiar sus datos operativos a sistemas específicos de IA.

Tras la adquisición, DataPelago pasará a operar como filial de propiedad exclusiva de NetApp, en una operación que se suma a la trayectoria de crecimiento de la compañía y a sus recientes alianzas con socios como Cisco, Google Cloud, Red Hat y SK Telecom.