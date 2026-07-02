NH Hotels & Resorts (Minor) debuta en Oriente Próximo con el primer hotel en Arabia Saudí

NH Riyadh Prime Square Hotel. - MINOR

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Minor Hotels ha anunciado el debut de su marca NH Hotels & Resorts en Oriente Próximo mediante un acuerdo con Heyazah Real Estate Development para la apertura del NH Riyadh Prime Square Hotel en Arabia Saudí, prevista para 2030, según un comunicado.

El nuevo establecimiento, que formará parte de Prime Square, un complejo de uso mixto ubicado en el distrito Rey Fahd de Riad, contará con un total de 121 habitaciones y suites, incluyendo 80 habitaciones King, 25 habitaciones Deluxe King y 16 suites NH.

Además, dispondrá de una variedad de opciones gastronómicas y de ocio, como un restaurante abierto todo el día, un restaurante de especialidades, un bar, piscina y, junto a esta, un salón en la azotea, gimnasio, centro de negocios y salas de reuniones.

Sobre el destino, el director de operaciones de Minor Hotels para Oriente Medio y África, Amir Golbarg, ha valorado que Arabia Saudí sigue siendo uno de los mercados hoteleros más atractivos del mundo, impulsado por un sólido crecimiento económico, un aumento del turismo y ambiciosos planes de desarrollo nacional.

En este contexto, la firma del acuerdo se produce en un contexto de continuo crecimiento del sector turístico en el país saudí, impulsado por importantes inversiones en infraestructura, iniciativas de diversificación económica y una creciente demanda de viajes nacionales e internacionales, tal y como ha destacado la compañía hotelera.

Se prevé que Riad experimente un crecimiento sustancial en el número de visitantes en los próximos años, a medida que consolida su posición como "centro regional de negocios, turismo y eventos".

Fundada en 2005 y perteneciente al Grupo Ahmed Al-Saif Holding, Heyazah Real Estate Development cuenta, actualmente, con aproximadamente 621.000 metros cuadrados de proyectos terminados y más de 1,1 millones de metros cuadrados en desarrollo.