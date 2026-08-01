Norges Bank y Sonae Sierra crean una joint venture y adquieren una cartera de 8 centros comerciales en España

Archivo - Centro comercial de Sonae Sierra. - JACINTO BONILLA/SONAE SIERRA - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Norges Bank Investment Management -que gestiona el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega- y la compañía Sonae Sierra han constituido una empresa conjunta ('joint venture') de centros comerciales en la Península Ibérica, a través de la que han acordado la adquisición de una cartera de ocho centros comerciales en España, valorada en unos 1.500 millones de euros.

El acuerdo, firmado el 31 de julio de 2026, está aún sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia y a las condiciones habituales de este tipo de operaciones, informa Sonae Sierra este viernes por la noche en un comunicado.

La cartera adquirida, cuyo vendedor es la Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGI), cuenta con un valor bruto aproximado de 1.500 millones de euros y suma más de 250.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable.

En concreto, incluye como activos los centros comerciales Gran Plaza 2, Plaza Norte 2, Plaza Río 2, La Vaguada, Plaza Moraleja 2 y Plaza Loranca 2, en la Comunidad de Madrid; Gran Vía 2, en Barcelona; y Plaza Mar 2, en Alicante.

Sonae Sierra asumirá la gestión directa de toda la cartera y, de forma independiente a esta alianza, adquirirá el 100% de la firma SCCE.

Esta operación supone la integración de un equipo de más de 130 profesionales que actualmente gestionan los ocho centros comerciales de la cartera adquirida, así como otros diez activos propiedad de terceros.

Cuando se complete la transacción, Sonae Sierra pasará a gestionar 73 centros comerciales en ocho países, con lo que alcanzará un volumen total de activos bajo gestión de 8.500 millones de euros, estima.

Además, la 'joint venture' evaluará de forma "selectiva" nuevas oportunidades de inversión en centros comerciales de la Península Ibérica que encajen con su perfil "estratégico y de rentabilidad", señala la multinacional del sector inmobiliario.

"Esta operación amplía nuestra presencia en el mercado inmobiliario comercial en Europa y se alinea con nuestra estrategia de invertir de la mano de operadores especialistas", analiza el codirector de Real Estate para Europa de Norges Bank Investment Management (NBIM), Jayesh Patel.

Por su parte, desde Sonae Sierra se han mostrado "encantados" de asociarse con NBIM, al que califican como "uno de los inversores más respetados a nivel global".

"Las alianzas a largo plazo con inversores institucionales de primer nivel que comparten nuestra visión, basadas en la plena alineación de intereses, la confianza y la transparencia, han sido fundamentales para el crecimiento de Sierra", sostiene el 'deputy' CEO y director ejecutivo de Investment Management de Sonae Sierra, Luis Mota Duarte.