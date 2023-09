Nozama prevé incrementar un 50% su facturación en 2023, hasta los 60 millones, de la mano de Amazon

Este año abrirá en México su primera oficina fuera de Europa



Nozama, la plataforma tecnológica española de gestión de cuentas de Amazon, prevé cerrar 2023 con una facturación cercana a los 60 millones de euros, lo que supone un 50% más que los 40 millones de euros que ingresó en el ejercicio anterior, según ha indicado el cofundador y consejero delegado de Nozama, Mario Herráiz, en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, el directivo prevé que el último trimestre del año será el más importante en términos de facturación debido principalmente a la campaña navideña, periodo en el que las ventas en Amazon se disparan.

"Al final te lo juegas todo en el cuarto trimestre porque el primero vienes de las rebajas y demás, el segundo es raro, el tercero es rarísimo con el verano y lo normal es que en el último trimestre (la facturación) sea el doble de lo que hacemos prácticamente en el resto del año", ha destacado Herráiz.

En cuanto a los planes a corto plazo de la compañía, el cofundador de Nozama --Amazon escrito al revés--, ha señalado que la firma abrirá este año oficinas en México, por lo que su plan de internacionalización toma un nuevo impulso debido a que esta será la primera vez que la empresa tenga presencia física fuera de Europa.

"Sí que trabajamos con clientes de aquí que están vendiendo en Estados Unidos, México y Canadá, eso lo llevamos haciendo ya varios años, pero no teníamos presencia física en el país", ha detallado Herráiz.

En concreto, Nozama tiene cuatro oficinas en España (Madrid, Barcelona, Salamanca y Zaragoza) y otras tantas en Europa, en concreto, en París, Düsseldorf, Milán y Kent (Reino Unido).

No obstante, y según ha indicado el directivo, en la hoja de ruta de internacionalización de Nozama también figura Chile, un país en el que la firma quería haber desembarcado ya en el tercer trimestre de este año, un plan, sin embargo, que se ha visto postergado y para el que todavía no hay fijada una nueva fecha.

Por otro lado, Nozama, que está participada por Tresmares Capital, la plataforma independiente de inversión alternativa impulsada por el Banco Santander, descarta por el momento dar entrada en su estructura de capital a nuevos socios, según ha indicado Herráiz.

"No creemos necesario ahora que hagan falta inversores para dar ese siguiente paso. Pero eso es una opinión mía, no del comité de dirección. Ahora mismo no hay un plan concreto de dar entrada a nadie porque el ritmo de crecimiento está siendo muy bueno, de hecho, un 50% este año, y lo hemos hecho con medios propios. No descarto que en el futuro pueda haber nuevos inversores, pero no estamos buscando de forma activa", ha valorado.

En relación a posibles operaciones de fusión o adquisición, Herráiz ha señalado que más que un crecimiento inorgánico lo que sondea la empresa constantemente en el mercado son "nuevas herramientas de software" que puedan complementar su plataforma.

En ese sentido, Nozama, cuyos servicios están orientados a incrementar el negocio de fabricantes, mayoristas y distribuidores en Amazon, cuenta con alrededor de 300 clientes que, según Herráiz, tienen un valor bruto de mercancía movilizada a través del gigante del comercio electrónico que oscila entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros.