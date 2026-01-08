Los nuevos vuelos de Santander a Tirana, Málaga y Valencia ya tienen a la venta los billetes

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha celebrado la puesta a la venta de los billetes para los nuevos vuelos del Seve Ballesteros con Tirana (Albania), Málaga y Valencia, con los que el aeropuerto cántabro alcanza la cifra récord de 30 destinos, 16 nacionales y 14 internacionales.

El vuelo a Tirana, operado por la compañía Wizz Air, comenzará el 29 de marzo con frecuencias los jueves y domingos, que se mantendrán durante toda la temporada de verano de 2026. Asimismo, se confirma el carácter anual de las rutas de Volotea con Málaga y Valencia.

En el caso de la ciudad andaluza, los vuelos estarán disponibles a partir del 31 de marzo con frecuencias los martes, jueves y sábados, mientras que la conexión con Valencia comenzará en esa misma fecha con vuelos los martes y viernes.

Con estas incorporaciones, el aeropuerto cántabro contará con un total de 16 destinos nacionales: Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Gran Canaria, Ibiza, Jerez, Lanzarote, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Sevilla, Tenerife, Valencia y Vigo.

En el ámbito internacional, la conectividad se amplía hasta 14 destinos: Bolonia, Bucarest, Bruselas, Birmingham, Dublín, Edimburgo, Londres, Manchester, Marrakech, Milán, París, Sofía, Tirana y Venecia.

En total, el Seve Ballesteros alcanzará 30 conexiones aéreas, una cifra récord en la historia del aeropuerto, que refuerza tanto la llegada de turistas a Cantabria como una oferta aérea "competitiva" para los cántabros.

HITO HISTÓRICO

Así lo ha ensalzado el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha destacado que esto es gracias al "esfuerzo, la planificación y el trabajo desarrollado en los últimos meses para impulsar el aeropuerto y el desarrollo de la región", y que se continúa "recogiendo los frutos del trabajo desarrollado en los últimos meses para reforzar la conectividad aérea de la región".

Según ha destacado Media, "estamos ante un hito histórico para el aeropuerto de Santander, fruto de una planificación seria y de un trabajo constante para posicionar a Cantabria en el mapa de la conectividad aérea nacional e internacional".

En este sentido, ha destacado que "el Seve Ballesteros es una infraestructura esencial para el desarrollo económico y turístico de Cantabria, con conexiones únicas en el norte de España como Bolonia, Bucarest, Birmingham, Sofía o Tirana".

Además, el consejero ha asegurado que desde el Gobierno de Cantabria seguirán trabajando para consolidar las rutas existentes y ampliar la conectividad con nuevos destinos, más tras la pérdida de cuatro operadas por Ryanair (Roma, Milán, Viena y París), "porque un aeropuerto fuerte es sinónimo de oportunidades, empleo y crecimiento para nuestra comunidad".

Las nuevas rutas ya han salido a la venta después de que el Gobierno de Cantabria anunciara recientemente la licitación de contratos de acciones de marketing en estos mercados, lo que a juicio de Media "pone de manifiesto el interés de las compañías aéreas por esta nueva operativa y la confianza en el potencial del aeropuerto Seve Ballesteros".