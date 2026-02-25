Nvidia compra la participada de Cardumen Capital illumex, especializada en catálogo de datos con IA

Logos de Nvidia y de Illumex - CARDUMEN CAPITAL

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nvidia ha adquirido illumex, compañía especializada en un catálogo de datos autónomo basado en analítica avanzada e inteligencia artificial (IA) en la que Cardumen Capital entró como uno de los primeros inversores en 2021, ha informado Cardumen sin desvelar el importe de la transacción.

Según la gestora, como resultado de la operación y de la posterior distribución a los partícipes, su fondo se situará en niveles de DPI que lo colocan en el 'top quartile' de los vehículos comparables lanzados en 2019 a escala global.

Illumex ha desarrollado una solución que permite a las empresas optimizar sus recursos de datos, evitar duplicidades y mejorar de forma significativa su productividad, al reducir la dependencia de procesos manuales y facilitar a los usuarios de negocio un acceso ágil y estructurado al análisis de la información. Cardumen Capital ha acompañado activamente el desarrollo estratégico de la 'startup' israelí hasta el proceso de venta a Nvidia.

Fundada en 1993, Nvidia se ha consolidado como uno de los grandes impulsores de la economía global de inteligencia artificial tras revolucionar la informática con la invención de la GPU en 1999 y liderar desde entonces la computación acelerada.

Con una capitalización bursátil que supera los 4,5 billones de dólares, su arquitectura de chips y su plataforma CUDA, empleada por más de cinco millones de desarrolladores en todo el mundo, se han convertido en una infraestructura estándar para el entrenamiento y despliegue de modelos avanzados de IA.

Cardumen Capital, supervisada por la CNMV y presidida por Gil Gidron, fue fundada en 2018 por Gonzalo Martínez de Azagra e Igor de la Sota y está especializada en inversiones en compañías y fondos de mercados privados con foco en innovación y tecnologías disruptivas.

La firma, con presencia en Europa, Oriente Medio y Asia, gestiona actualmente más de 300 millones de euros en activos y suma un historial de inversión superior a 400 millones, respaldada por inversores institucionales, corporaciones, fondos de pensiones y 'family offices' internacionales.