Nvidia conquista los 5 billones de dólares de valoración

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia se ha convertido en la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares (4,28 billones de euros) de capitalización bursátil, consolidándose así como la cotizada más valiosa de todos los tiempos, en medio de las expectativas sobre el impacto en su negocio de la reunión que mantendrán Donald Trump y Xi Jinping, así como de los resultados que la multinacional dará a conocer a mediados de noviembre.

Las acciones del fabricante de microprocesadores, que despidieron la sesión del martes en 201,03 dólares, lo que dejaba el valor de la compañía ligeramente por debajo de los 5 billones de dólares, llegaban a subir instantes después de la apertura de Wall Street hasta un 5,19%, llegando a cotizar en 211,47 dólares, impulsando la capitalización bursátil de Nvidia hasta 5,13 billones de dólares (4,4 billones de euros).

La negociación de las acciones de Nvidia se ha animado aún más tras los últimos comentarios de Donald Trump a bordo del Air Force One, en los que el presidente de EEUU confirmó que hablará mañana con su homólogo chino sobre Blackwell, el modelo de infraestructura de IA de Nvidia, que el inquilino de la Casa Blanca calificó de "increíble", añadiendo que "probablemente esté diez años por delante de cualquier otro chip".

Nvidia, cuyas acciones acumulan en 2025 una revalorización de más del 50%, se convirtió el pasado 9 de julio en la primera empresa en valer 4 billones de dólares (3,43 billones de euros), después de haber conquistado los 3 billones de dólares (2,57 billones de euros) en junio de 2024 y los 2 billones de dólares (1,71 billones de euros) en febrero del año pasado.

El rally de Nvidia, impulsado por la fiebre de la IA, ha llevado a la compañía a cuadruplicar el valor de sus acciones en menos de dos años, coronándose así como la empresa más valiosa del mundo y ampliando la distancia con las siguientes compañías en valor.

En comparación, Microsoft y Apple, los otros dos gigantes tecnológicos estadounidenses que secundan a Nvidia como empresas más valiosas, alcanzaron en la jornada de ayer una capitalización bursátil de 4 billones de dólares, mientras que Alphabet, matriz de Google, superó en septiembre los 3 billones de dólares.

Nvidia tiene previsto publicar el próximo 19 de noviembre sus cuentas del tercer trimestre fiscal, que discurre entre agosto y octubre.

En sus últimas cuentas publicadas, correspondientes al periodo de mayo a julio, segundo trimestre fiscal de Nvidia, el fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados Nvidia logró un beneficio neto de 26.422 millones de dólares (22.666 millones de euros), un 59,2% más que un año antes, con ingresos de 46.743 millones de dólares (40.098 millones de euros), un 55,6% más.

De cara al tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia preveía ingresos de unos 54.000 millones de dólares (46.323 millones de euros).