Archivo - 16 October 2026, Berlin: Nvidia CEO Jensen Huang addresses guests at Xperion on Alexanderplatz during the launch of a new RTX Spark laptop. Photo: Jens Kalaene/dpa - Jens Kalaene/dpa - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Nvidia apuntan a una subida superior al 8% tras el toque de campana en Wall Street, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya insistido en que la vuelta de Jensen Huang a la dirección del fabricante sería lo mejor para la compañía, mientras que René Haas, CEO de Arm y uno de los nombres que había sonado con más fuerza para suceder al ejecutivo de origen taiwanés al frente de Nvidia ha confirmado que seguirá en su actual empresa al menos hasta 2033.

"Espero que la junta directiva de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la empresa y también para el presidente de los Estados Unidos", ha comentado en sus redes sociales el inquilino de la Casa Blanca.

Las acciones de Nvidia cotizaban en la negociación previa a la apertura del mercado con una subida del 8,09%, después de que el valor de la multinacional se haya derrumbado casi un 50% desde que el pasado 6 de octubre tocase un récord intradía de 243,37 dólares, borrando así alrededor de 2,8 billones de dólares (2,6 billones de euros) de capitalización.

La caída en el precio de las acciones de Nvidia se ha acelerado en las últimas semanas, especialmente después de que hace 15 días el consejo de administración de la empresa anunciase una investigación sobre la conducta de su todavía entonces consejero delegado, Jensen Huang, ante las informaciones que le vinculaban con una presunta espía china y que llevó a su dimisión el pasado 12 de noviembre, tras lo que las acciones de Nvidia se han depreciado más de un 27%.

Desde que se hizo oficial la renuncia de Jensen Huang y tras el desplome de la que llegó a ser la empresa cotizada más valiosa del mundo, con una capitalización de casi 6 billones de dólares (5,5 billones de euros) a principios de octubre, el presidente de EEUU ha expresado en varias ocasiones su postura favorable al retorno del empresario de origen taiwanés.

No obstante, durante la conferencia de presentación de sus cuentas del tercer trimestre, celebrada el pasado 17 de noviembre, el ahora presidente del consejo de Nvidia, Harvey Jones, cerró la puerta a un hipotético retorno de Huang a la dirección de la compañía, añadiendo que el proceso de selección del nuevo CEO ya estaba en curso.

"El consejo de administración de Nvidia aceptó su dimisión (de Jensen Huang) por unanimidad y no tiene intención de restituir a Jensen como consejero delegado", zanjó entonces Jones.

Al margen de la insistencia de Donald Trump en el retorno de Jensen Huang, este lunes también se ha conocido que el consejero delegado de Arm Holdings, René Haas, ha reafirmado su compromiso a largo plazo con el diseñador británico de microprocesadores, que liderará al menos hasta 2033.

Haas fue nombrado consejero delegado de Arm en febrero de 2022 en sustitución de Simon Segars. Antes de unirse a Arm en 2013, había desempeñado diversos cargos en gestión de aplicaciones, ingeniería de aplicaciones e ingeniería de productos, incluyendo siete años en Nvidia como vicepresidente y director general de su división de productos informáticos.

Tras la dimisión el pasado 12 de noviembre de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia y el nombramiento de Colette Krees como CEO interina, el diario 'Financial Times' apuntaba que, si bien el ejecutivo de origen taiwanés estaría recabando apoyos para un potencial regreso a la dirección de la empresa, la junta de Nvidia se habría puesto en contacto con Haas como posible sucesor de Huang.