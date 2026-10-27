Nvidia invertirá 3.000 millones de dólares en Meta y ampliarán su colaboración en IA

Archivo - FILED - 23 February 2024, US, Santa Clara: The logo of the chip company Nvidia can be seen at its headquarters in Silicon Valley. Nvidia surpassed the $2 trillion market cap on Friday, becoming the third US company to do so. Photo: Andrej Sokolo - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nvidia invertirá 3.000 millones de dólares (2.679 millones de euros) en la oferta pública de acciones de Meta, que este lunes anunció su intención de captar hasta 95.000 millones de dólares (84.834 millones de euros) para financiar sus inversiones en IA mediante diferentes ofertas públicas de acciones ordinarias y títulos preferentes convertibles.

El dueño de Facebook, Whatsapp e Instagram Meta contempla la venta de unos 35.000 millones de dólares (31.255 millones de euros) a través de ofertas públicas, mientras que prevé realizar en 2027 un programa de venta en el mercado (ATM) de aproximadamente 60.000 millones de dólares (53.579 millones de euros).

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg adelantó ayer que Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) y Broadcom habían manifestado, "individualmente y no de forma conjunta", su interés en adquirir hasta un total de 5.000 millones de dólares (4.465 millones de euros) en acciones a través de la oferta pública.

En este sentido, el fabricante de microchips de vanguardia ha anunciado una alianza con Meta para ampliar su colaboración en Muse y la familia de modelos de este agente de IA, con el fin de mejorar el rendimiento de la inferencia y el entrenamiento, mientras que ha confirmado que "invertirá 3.000 millones de dólares en la oferta pública de acciones de Meta.

Meta tiene previsto ampliar la implementación de la infraestructura de Nvidia, incluyendo las CPU Vera Rubin y Vera para agentes de IA de próxima generación, con el objetivo de ofrecer el máximo rendimiento por vatio. Asimismo, Meta también implementará la red Ethernet Nvidia Spectrum-X y BlueField-4 para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la red.

"Meta y Nvidia tienen la intención de profundizar aún más su colaboración mediante la optimización conjunta de los flujos de trabajo para maximizar el rendimiento y reducir el coste total", ha explicado la compañía dirigida por Jensen Huang.

"Nvidia y Meta están ampliando su colaboración para optimizar la infraestructura informática de principio a fin, creando agentes de IA capaces, eficientes y seguros, para que Muse pueda empoderar a miles de millones de personas y permitirles alcanzar mayores metas y ambiciones", ha declarado el CEO de Nvidia.