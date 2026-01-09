OHLA busca socios para reforzar su presencia en el sector inmobiliario

Archivo - Centro Canalejas de Madrid - OHLA - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

OHLA se ha propuesto incrementar su presencia en el sector inmobiliario, para lo cual buscará alianzas estratégicas con socios con amplia experiencia en esta actividad para acometer conjuntamente proyectos en este segmento de mercado.

Fuentes cercanas a la compañía confirman el inicio de esta nueva estrategia, tras haber desarrollado proyectos en el segmento de lujo, una experiencia que prevé utilizar para reforzarse en el ámbito inmobiliario.

OHLA, a través de su división de Desarrollos, ya impulsa proyectos inmobiliarios en el ámbito turístico-hotelero, incluyendo desarrollos de proyección internacional como el Centro Canalejas Madrid, que alberga el primer hotel Four Seasons de España; el Old War Office de Londres, que alberga un hotel de la cadena Raffles; o el desarrollo de Mayakoba en México, con cuatro hoteles de las marcas Alila, Banyan Tree, Fairmont y Rosewood.

Paralelamente, la compañía ha identificado oportunidades en el ámbito de la vivienda asequible, por lo que evaluará los programas que se presenten y estudiará cómo adaptar sus capacidades industriales --incluida sus fábrica de prefabricados-- para integrar este tipo de desarrollos.

Esta fábrica está integrada en su filial Pacadar, que cuenta con instalaciones de producción de hormigón armado y pretensado en Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo y Valencia, así como en otros países como México, Panamá, Reino Unido o Arabia Saudí.

Con todo ello, la división está en permanente prospección del mercado inmobiliario, analizando nuevos proyectos urbanos y de costa sostenibles, enmarcados dentro de las líneas de negocio de 'Residencial BTS' (Built to Sell), 'branded residences', hotelero, 'senior living' y oficinas, en los que pudiera participar como promotor experto, contando para su desarrollo con el apoyo de socios financieros.

Sus principales accionistas, los hermanos mexicanos Amodio, ya cuentan con experiencia en el desarrollo inmobiliario a través de su empresa Caabsa, que ha construido varios edificios residenciales en ese país, como la llamada Torre Altus, una de las más altas de México, con 194 metros de altura.