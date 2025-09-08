OHLA gana un nuevo contrato en República Checa de 426 millones de euros para reconstruir una línea de tren

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

OHLA se ha adjudicado un contrato en República Checa valorado en 425,7 millones de euros para ejecutar la reconstrucción integral de la línea ferroviaria entre Kojetín y Prerov, su duplicación y la modernización de las estaciones de Kojetín y Chropyne.

La compañía española de infraestructuras acometerá este contrato como parte de un consorcio de empresas formado también por Subterra, Swietelsky Rail CZ, Elektrizace Zeleznic Praha, Firesta-Fiser, Rekonstrukce y Stavby, según ha informado en un comunicado.

Se trata de una parte de uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del país, el de la modernización de la línea de trenes entre Brno y Prerov, y su finalización está prevista para finales de 2028.

La nueva infraestructura permitirá velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, mejorando la capacidad de transporte de pasajeros, tanto a nivel regional como de larga distancia, al mismo tiempo que se eliminarán todos los pasos a nivel --que serán sustituidos por pasos elevados-- y se construirán pasos subterráneos para el acceso a los andenes.

Estas actuaciones tienen como objetivo aumentar la seguridad, mejorar la comodidad de los usuarios, reducir los costes de mantenimiento de la infraestructura y minimizar el impacto ambiental, mediante la instalación de pantallas acústicas en zonas residenciales.

República Checa se ha consolidado como uno de los mercados clave para OHLA en Europa Central, gracias a la creciente presencia en el país de su filial OHLA ZS con contratos como la construcción del centro 'Cubo Negro' en Ostrava y un nuevo edificio para la Facultad de Medicina de la Universidad Carlos en Praga, por un valor conjunto de 80 millones de euros; o la remodelación de la autopista D1 en Brno, por cerca de 130 millones.