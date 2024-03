OK Group busca en 2024 impulsar nuevas alianzas y diversificación: "No nos cerramos a nada"

Archivo - El presidente de OK Group y consejero delegado de OK Mobility Othman Ktiri.

El presidente ejecutivo del holding, cuya principal participada es OK Mobility, coloca la movilidad y el turismo como sus puntos fuertes



MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

OK Group, holding empresarial matriz de OK Mobility entre otros negocios, señala que, aunque su enfoque esté situado en los sectores de la movilidad y el turismo, buscará este año diversificar su cartera de inversión y alianzas con otras empresas, así como entrar en nuevos sectores industriales. "No nos cerramos a nada", ha asegurado el fundador y presidente ejecutivo del grupo, Othman Ktiri, en una entrevista con Europa Press.

"Durante 2024 vamos a continuar fortaleciendo y expandiendo nuestras actividades actuales, incluyendo nuestras iniciativas financieras e inmobiliarias a través de sociedades como OK Ventures, OK Financial y OK Properties Socimi", ha declarado Ktiri.

El holding, que estrenará nueva sede en el centro de Palma de Mallorca, en el edificio Can Casasayas, declarado 'Bien de Interés Cultural', también cuenta con un nuevo consejero delegado de Negocio, Iván Meléndez, que hasta enero era consejero delegado adjunto de OK Mobility.

Con Meléndez al frente, el presidente del grupo destaca su pretensión de desarrollar nuevas áreas de negocio. "Contaremos con su amplia experiencia y liderazgo, acumulados durante más de 15 años, en la consolidación y posicionamiento actual de la plataforma de movilidad global", ha declarado.

En este sentido, OK Group, que cerró el ejercicio 2022 con una facturación de más de 418,5 millones de euros, se encuentra "evaluando ya diversas oportunidades de negocio" y espera que algunas propuestas "vean la luz este año".

"Nuestras áreas prioritarias para este año incluyen la potenciación de nuestras actividades existentes, la exploración de nuevos sectores industriales y el desarrollo de iniciativas que impulsen el crecimiento y la diversificación de OK Group", ha indicado Ktiri.

LA PRIORIDAD ES CONSOLIDARSE EN EL TURISMO Y LA MOVILIDAD

Ktiri ha remarcado, que pese a que el grupo no se cierra a nada, su prioridad "es consolidar y ampliar" su presencia en los sectores en los que ya está presente, como el turismo y la movilidad, así como seguir expandiéndose en el sector de la restauración.

"Estos sectores ofrecen oportunidades significativas para el crecimiento y la innovación, y estamos comprometidos a aprovechar al máximo nuestro potencial en ellos antes de explorar nuevas áreas", ha dicho el presidente ejecutivo de la firma.

Como ejemplo, ha apuntado a la cesión de la gestión de su hotel, Belle Marivent Mediterranean Petit Hotel, a la cadena Summun Hotel Group así como su alianza con el Grupo Gran Folies en el sector de la restauración, lo que "demuestra cómo estas alianzas estratégicas están alineadas con los objetivos de crecimiento del grupo".

MENTALIDAD ABIERTA Y DISPUESTOS A EVALUAR OPORTUNIDADES

Sobre su línea de negocio de bienes raíces, la Socimi OK Properties, que el año pasado comenzó a cotizar en el mercado bursátil Euronext de París, Ktiri, ha dicho que mantiene "una mentalidad abierta", y que está dispuesto "a evaluar oportunidades en diferentes sectores" que se alineen con sus valores y objetivos comerciales a largo plazo. "Nuestra prioridad es garantizar un crecimiento sostenible y rentable mientras exploramos nuevas oportunidades".

DIVERSIFICACIÓN DE INVERSIONES EN RENTA VARIABLE Y FIJA

Asimismo, en materia de inversiones, OK Group mantiene que este año seguirá "el sendero" que se ha fijado en los últimos años en su línea de negocio OK Financial, basada en un criterio de diversificación, que combina la inversión en renta variable en mercados europeos, americanos y asiáticos, con la adquisición de productos de renta fija principalmente en Europa y Estados Unidos, así como en algunos vehículos estructurados.

Respecto a las criptomonedas, Ktiri ha indica que las ven principalmente "como un medio de pago más que como un activo de inversión". De hecho, ha recordado que la web de OK Mobility ofrece la opción de pago con estos activos desde hace años.

MOVILIDAD, BIOTECNOLOGÍA, SECTOR ALIMENTARIO Y SERVICIOS FINANCIEROS

Por otro lado, con su negocio de asesoramiento a emprendedores y entrada de capital en proyectos en emergentes, OK Ventures, Ktiri ha detallado que maneja una cartera que se extiende "por varios sectores", incluyendo la movilidad, la biotecnología, el sector alimentario y los servicios financieros.

"En el ámbito de la movilidad, hemos realizado inversiones en empresas como SkateFlash, Rebot, Liux, Motoreto, Recomotor, Cafleer, Vadecity y Shoreview, buscando entre otras cuestiones promover soluciones innovadoras que transformen la forma en que nos desplazamos", ha explicado el ejecutivo.

En el sector biotecnológico, el empresario de origen marroquí ha destacado la asociación que tiene OK Group en Laminar Pharma, donde están enfocados en el desarrollo de tratamientos y tecnologías "que puedan impactar positivamente en la salud y el bienestar de las personas".

En el sector alimentario, ha explicado que se encuentran respaldando a empresas como Incapto, donde buscan impulsar la innovación y la sostenibilidad en la producción de alimentos.

ENTRADA EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS

"Además, estamos a punto de cerrar nuestra entrada en una empresa de servicios financieros, lo que fortalecerá nuestra presencia en este importante sector y nos permitirá continuar diversificando nuestra cartera de inversiones", ha añadido.

Para el año 2024, Ktiri ha concluido señalando que su prioridad "sigue siendo el impulso de proyectos innovadores y disruptivos, manteniéndonos como un socio estratégico para empresas emergentes en diversos ámbitos... brindando no solo inversión financiera, sino también nuestro 'know-how' y apoyo en la gestión, con el objetivo de contribuir al crecimiento y éxito de las empresas en las que invertimos".