Ona Hotels & Apartments incorpora el hotel Luna Park Adults Only de Mallorca a su porfolio

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ona Hotels & Apartments ha anunciado la incorporación de un nuevo establecimiento a su porfolio, el hotel Luna Park Adults Only, ubicado en la costa oeste de Mallorca, a pocos metros de la playa de El Arenal.

Con esta adhesión, realizada en modalidad de alquiler, la cadena eleva su cartera a 51 complejos hoteleros y refuerza su presencia en la isla balear, donde ya gestiona seis hoteles.

El Luna Park Adults Only es un hotel de tres estrellas que dispone de 539 habitaciones así como una amplia gama de servicios que incluyen dos piscinas exteriores, un solárium con pool bar, un gimnasio, y una sala de juegos con billar, ping-pong y dardos. Además, facilita el acceso a los entornos naturales de El Arenal con un servicio de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos.

En su oferta gastronómica, el hotel cuenta con buffet restaurante que cubre los servicios de desayunos, almuerzos y cenas, así como una Pizzería ubicada a pie de calle y abierta a todo el público, incluidos los no huéspedes.

El CEO de Ona Hotels & Apartments, Nacho Barrau, ha destacado que la operación supone "un importante paso adelante en el crecimiento de Ona, en línea con la fuerte inversión realizada en los últimos tres años en la ampliación de nuestro porfolio en destinos consolidados".

Los seis hoteles de Ona en la isla son ahora Ona Aucanada y Ona Garden Lago en el puerto de Alcudia, Ona Cala d'Or, Ona Cala Pi, Ona Palmira Paguera y el recién incorporado Luna Park en El Arenal.

En lo que va de 2025, Ona Hotels & Apartments ha incorporado un total de 9 hoteles a su cartera de activos, entre los que se encuentran el Luna Park, Don Juan Resort en Lloret de Mar, Ona Pearly Grey en Costa Adeje, Tenerife, y seis hoteles de la marca Be Live (tres en Tenerife y tres en Marruecos).

La compañía también ha anunciado recientemente la adquisición del 100% de Ona Marinas de Nerja y 100 apartamentos en Ona Valle Romano Golf Resort.

Ona Hotels & Apartments tiene presencia destacada en destinos como Mallorca, Canarias, Costa del Sol, Murcia y Catalunya, además de complejos en Andorra y Marruecos.