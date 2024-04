Once For All compra Nalanda Global y se expande en España

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Once For All, empresa europea dedicada a soluciones de riesgo y cumplimiento de la cadena de suministro sostenible para el sector de la construcción, ha comprado Nalanda Global, plataforma española de software de gestión de riesgos y cumplimiento de la cadena de suministro.

La firma de capital privado GTCR adquirió Once For All en 2023, mientras que el fondo PSG Equity tomó una participación mayoritaria en Nalanda en 2021. Como parte del acuerdo de la operación, que se espera cerrar en las próximas semanas, los fondos de PSG conservarán una participación minoritaria en el negocio combinado.

La operación supone ampliar la presencia europea de Once For All en España y mejorar la oferta de su plataforma tecnológica, aportando economías de escala y proporcionando un conjunto de productos más amplio a su base de clientes.

Al igual que Once For All, Nalanda sigue un modelo de gestión SaaS (Software as a Service) que ayuda a los contratistas y empresas en varios sectores a gestionar el cumplimiento normativo de los subcontratistas en su cadena de suministro.

Nalanda también aporta soluciones en materia de seguridad y salud en el trabajo a la cartera de productos de Once For All. Sus soluciones son utilizadas por grandes empresas de diversos sectores relacionados con la ingeniería como la construcción y la gestión de instalaciones.

Fundada en 2000 por un grupo de constructoras españolas, Nalanda tiene su sede en Madrid (España) y su presencia internacional en más de 10 países de Europa y América Latina. Con una red de más de 1.000 contratistas y 45.000 subcontratistas a diciembre de 2023, la empresa cuenta con una de las mayores comunidades digitales de proveedores a nivel mundial.