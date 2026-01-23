ONU Turismo, Iberostar y Círculo Fortuny analizan retos del sector hotelero ante creciente escasez de recursos

La vicepresidenta de Grupo Iberostar, Gloria Fluxá. - IBEROSTAR

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberostar Hotels & Resorts, Circle Economy y ONU Turismo han presentado esta semana el informe 'Towards circular hospitality Transforming the tourism system', documento que examina los retos de la industria hotelera ante la creciente escasez de recursos, según un comunicado.

En concreto, el estudio señala diez desafíos principales, entre los que destacan la falta de infraestructuras de reciclaje adecuadas en muchos destinos turísticos, barreras de comportamiento y la ausencia de una visión compartida de la circularidad en la industria hotelera.

Se estima que los alojamientos turísticos son responsables de 260 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, una cifra casi tan alta como las emisiones anuales de toda Francia.

Dado que alrededor del 70% de estas emisiones provienen de la producción, el transporte y la eliminación de los bienes y servicios de los que dependen los hoteles y consumen los huéspedes, las decisiones de compra y operación tienen el potencial de transformar cadenas de suministro enteras.

Diferentes estrategias de economía circular, como la logística inversa o priorizar la reparación y la reutilización frente al descarte, son "fundamentales" para reducir el impacto del sector, ha planteado el estudio.

"La industria hotelera desempeña un papel fundamental en la cadena de valor del turismo e influye en la forma en que los destinos gestionan los recursos, reducen los residuos, miden el impacto, fortalecen las economías locales y responden a las crecientes presiones climáticas, medioambientales y de la cadena de suministro", ha destacado la secretaria general de ONU Turismo

El informe se basa en la experiencia de Iberostar para ilustrar cómo se están abordando algunos de estos retos en las operaciones del día a día.

El enfoque de esta compañía hacia la circularidad combina personas, datos e innovación, impulsado por un propósito claro y el compromiso de su equipo directivo, la empresa ha creado equipos dedicados a las 3R, con más de 250 profesionales centrados en la separación, medición y análisis de residuos.

Paralelamente, utiliza herramientas de IA en las cocinas de más de 60 hoteles para controlar y reducir el desperdicio de alimentos, además de realizar esfuerzos para integrar la circularidad en las decisiones de compra, el diseño de los hoteles y la experiencia tanto de los huéspedes como de los empleados, así como en las operaciones diarias. En conjunto, estas medidas han contribuido a una reducción de más del 80% de los residuos enviados a vertederos desde 2021.

"Hace cuatro años iniciamos un ambicioso proyecto para reducir los residuos que enviamos al vertedero e introducir la circularidad en nuestras operaciones. No se trataba de un proyecto aislado, sino de un cambio fundamental en la forma de gestionar nuestro negocio", ha destacado la vicepresidenta de Grupo Iberostar, Gloria Fluxá.