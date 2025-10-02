OpenAI alcanza los 500.000 millones de dólares de valoración y se convierte en la mayor 'startup'

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

OpenAI, la firma tecnológica responsable de ChatGPT, ha finalizado un acuerdo de venta secundaria de acciones por parte de empleados actuales y anteriores por importe de unos 6.600 millones de dólares (5.621 millones de euros), que elevaría la valoración de la empresa a un récord de 500.000 millones de dólares (425.864 millones de euros), lo que convertiría a la compañía dirigida por Sam en la 'startup' más grande del mundo.

De este modo, la valoración de OpenAI superaría ampliamente el nivel anterior de unos 300.000 millones de dólares (255.518 millones de euros) y permitiría a la empresa de IA adelantar en valor a SpaceX, propiedad de Elon Musk, cuya valoración ronda los 400.000 millones de dólares (340.691 millones de euros).

Según indicó a Bloomberg una persona familiarizada con la transacción, empleados actuales y anteriores de OpenAI vendieron cerca de 6.600 millones de dólares en acciones a inversores como Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX y T. Rowe Price.

En este sentido, la fuente apuntó que la cifra finalmente colocada a través de esta venta secundaria de acciones fue inferior a los más de 10.000 millones de dólares autorizados por la empresa, lo podría significar que los empleados actuales y anteriores de OpenAI están confían en la viabilidad a largo plazo del negocio.