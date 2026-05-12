OpenAI ampliará su programa de ciberseguridad TAC en Europa a Telefónica, BBVA y Deutsche Telekom, entre otros

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

OpenAI ampliará su programa Trusted Access for Cyber (TAC) a decenas de compañías europeas, a las que proporcionará acceso a sus últimos modelos de ciberseguridad, incluido GPT-5.5-Cyber, entre las que figuran Deutsche Telekom, Telefónica, BBVA, Sophos y Scalable Capital.

La empresa responsable de ChatGPT ha destacado este martes en un comunicado que está ampliando su programa TAC, que proporciona a defensores verificados acceso a los modelos de ciberseguridad más recientes, incluido GPT-5.5-Cyber y una versión de GPT-5.5 con salvaguardas precisas para tareas defensivas.

En concreto, estas organizaciones pertenecen a sectores esenciales de los que dependen los países a diario, como servicios financieros, telecomunicaciones, energía, servicios públicos, pagos y operaciones industriales.

El objetivo es ayudar a equipos de seguridad de confianza a investigar vulnerabilidades, analizar bases de código complejas, priorizar incidentes y responder con mayor rapidez, reduciendo rechazos "innecesarios", según OpenAI, que obstaculizan trabajos legítimos de ciberseguridad, como la formación en seguridad, la programación defensiva y la investigación responsable de vulnerabilidades.

Sobre este acceso, el director global de ciberseguridad en Telefónica Tech, Alejandro Ramos, ha afirmado que como proveedor de infraestructuras críticas y servicios gestionados de seguridad, la 'teleco' presidida por Marc Murtra trabaja "continuamente para proteger a clientes, redes y servicios digitales esenciales frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas".

"El acceso a capacidades avanzadas de IA defensiva a través de programas como TAC puede ayudar a nuestros equipos de seguridad a acelerar el análisis de amenazas, reforzar la resiliencia y mejorar la velocidad y eficacia en la detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad en los entornos a gran escala que operamos y protegemos para nuestros clientes", ha añadido Ramos.

Por otro lado, el director de Seguridad (CSO) y de Seguridad de la Información (CISO) de BBVA, Valentín Sánchez, ha señalado que en el banco la ciberseguridad es fundamental para la confianza que los clientes depositan en él.

"El acceso a GPT-5.5 Cyber nos ayudará a reforzar las defensas de BBVA y a dotar a nuestros equipos de seguridad de mejores capacidades para comprender, probar y responder a un panorama de amenazas cada vez más sofisticado", ha explicado.

Finalmente, el director general de OpenAI para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Emmanuel Marill, ha afirmado que a medida que la inteligencia artificial (IA) se vuelve "más capaz, es importante encontrar un equilibrio entre acceso, utilidad y seguridad".

"Debemos bloquear actividades peligrosas, asegurándonos al mismo tiempo de que los defensores de confianza disponen de herramientas realmente útiles para proteger sistemas, identificar vulnerabilidades y responder rápidamente a amenazas. Una ciberseguridad sólida es vital para la resiliencia de Europa, y las instituciones y empresas que protegen infraestructuras críticas deben tener acceso a las mejores herramientas defensivas disponibles", ha concluido Marill.

UNA CARTA A LA COMISIÓN EUROPEA Y A LOS ESTADOS MIEMBROS

El responsable de OpenAI para países, George Osborne, envió ayer una carta a la Comisión Europea y a los Estados miembros para anunciar el plan de acción de ciberseguridad de la Unión Europea (UE) de OpenAI.

De la carta se desprendía que la IA está transformando la ciberseguridad y que los últimos modelos de OpenAI, accesibles a través del programa TAC, pueden ayudar a los equipos de seguridad a identificar vulnerabilidades, analizar amenazas y parchear sistemas con mayor rapidez.

El plan de acción de ciberseguridad de la UE establece tres medidas para aumentar el acceso europeo a las últimas capacidades de IA en ciberseguridad y reforzar la preparación y resiliencia del bloque.

En concreto, pasa por garantizar que las autoridades e instituciones relevantes de la UE y las autoridades de ciberseguridad en toda Europa puedan acceder a los últimos modelos de OpenAI con capacidades cibernéticas, también a través del programa TAC para la defensa cibernética.

Asimismo, permite ofrecer acceso y sesiones informativas con los equipos de seguridad y protección de OpenAI, incluidas demostraciones de cómo los modelos de frontera pueden reforzar la preparación y la resiliencia cibernética de Europa y, finalmente, ampliar el programa TAC de OpenAI a grandes empresas europeas de sectores críticos, con solicitudes abiertas y actualmente en proceso de evaluación.