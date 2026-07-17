El operador de restauración Areas adquiere 38 restaurantes de aeropuertos en el Reino Unido y entra en el país

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Areas ha alcanzado un acuerdo para adquirir la división de concesiones (TRGC) de The Restaurant Group Ltd en el Reino Unido, lo que supone gestionar 38 restaurantes de aeropuertos en el Reino Unido y su entrada en el país, informó este jueves en un comunicado.

La compañía lo define como un hito en su estrategia de crecimiento internacional y también destaca que entra así en el Reino Unido, "segundo mercado más grande de Europa en restauración y retail de viajes" y uno de los grandes destinos turísticos del mundo.

UNIDAD DE NEGOCIO ESPECÍFICA

Reino Unido se convierte en una unidad de negocio específica dentro de Areas, y la incorporación de TRGC "lo sitúa entre las cinco mayores operaciones del Grupo a nivel mundial".

Areas gestionará así 38 establecimientos de restauración en 10 aeropuertos británicos, con un equipo de unos 2.200 empleados y generando unos ingresos anuales superiores a los 240 millones de euros.

TRGC tiene también una cartera diversa de marcas, "tanto reconocidas internacionalmente como propias": su oferta incluye conceptos como Wagamama y Giraffe, junto con conceptos propios como The Curator (LHR), Sonoma (LGW) y Smithfield (LLA).

OBJETIVOS

El consejero delegado mundial de Areas, Óscar Vela, ha afirmado que entran en el Reino Unido a través de una plataforma líder, y también es "un paso adelante transformador en la estrategia de crecimiento de Areas en Europa". Tras esta operación, Areas gestionará unos 2.200 puntos de venta con más de 26.000 empleados en 12 países.

La compañía considera que esta adquisición les acerca al objetivo de superar los 3.000 millones de euros de ingresos anuales.

Areas cerró 2025 con unas ventas de 2.264 millones (+2,2%) y unas pérdidas de 45 millones, debido a sus inversiones en Estados Unidos, donde se ha consolidado como segundo operador, y un ebitda de 250 millones (+12,6%).