Los operadores locales recurren el alza de precios que cobra Telefónica por usar su red y piden su suspensión

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (Aotec), que agrupa a más de 150 empresas de operadores locales, ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional contra la revisión al alza de los precios de la oferta mayorista de acceso a infraestructuras físicas de Telefónica (MARCo) aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, la entidad, según ha indicado en un comunicado este martes, ha pedido su suspensión como medida cautelar hasta que el recurso se haya resuelto, argumentando el "enorme impacto que genera dicho incremento sobre la capacidad de competencia del resto de operadores del sector".

La demanda, interpuesta a finales de julio, rechaza los incrementos de entre un 11% y un 14% en los precios de acceso a las infraestructuras físicas de Telefónica, conductos y postes, puesto que son "ampliamente utilizados por el resto de operadores y, por tanto, necesarios para la prestación de cualquier servicio de comunicaciones electrónicas a la población".

REPERCUTE EN LA CAPACIDAD PARA COMPETIR DEL RESTO DE COMPAÑÍAS

En este sentido, Aotec ha recordado que el aumento de costes "repercute directamente en la capacidad para competir del resto de compañías del mercado, en un contexto de años con precios a la baja, afectando a sus previsiones de negocio y cuentas de resultados".

"En especial impacta sobre los operadores en zonas rurales, dado que es necesario cubrir muchos más kilómetros de conducciones para llegar a una densidad de hogares reducida en comparación a los de cualquier barrio de una ciudad", ha detallado la organización, que ha explicado que la suspensión hasta que la demanda se haya resuelto es, por tanto, "imprescindible para evitar el perjuicio a los operadores".

Además, la asociación esgrime que la oferta MARCo de Telefónica presenta "numerosas ineficiencias que se han evidenciado a lo largo de años a través de los diversos conflictos y peticiones de modificación realizados por distintos operadores", por lo que considera que habría que "solucionar primero los problemas existentes para luego diseñar una oferta adecuada a la realidad".

INICIALMENTE PLANTEABA SUBIDAS DE HASTA EL 29%

Aotec ha recordado que ya ha venido exponiendo ante la CNMC y la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea (Dg Connect) durante el último año su oposición a la MARCo, que inicialmente planteaba subidas de hasta el 29%, y las "inconsistencias en su cálculo".

Entre otras cuestiones, la asociación subraya que "no se han tenido en cuenta las ayudas públicas recibidas por Telefónica para el despliegue de sus infraestructuras, ni se distingue entre las infraestructuras de urbanización antiguas y las nuevas, o el hecho de que algunas son de propiedad municipal".

Además, a juicio de Aotec, la CNMC se "ha precipitado al resolver el expediente porque es imprescindible, antes de realizar una modificación de precios, conocer el resultado de la revisión del mercado de infraestructuras", que fue iniciada hace unos meses por la Comisión, precisamente a propuesta de la asociación.

Por último, la entidad ha argumentado que "sin conocer el resultado de esa revisión, la resolución que ha aprobado la subida de precios carece de la motivación necesaria, ya que la CNMC no ha tenido en consideración que la revisión podría modificar las obligaciones del operador dominante".