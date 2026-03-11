Oracle ganó un 26% más en su tercer trimestre fiscal y dispara su cartera de contratos por la IA

Archivo - FILED - 25 September 2023, Bavaria, Munich: The logo of the software and hardware manufacturer Oracle can be seen at the German headquarters. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico Oracle obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.699 millones de dólares (3.180 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado el 28 de febrero, lo que equivale a un alza del 26% en comparación con las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía.

La cifra de negocio de la multinacional alcanzó en el trimestre los 17.190 millones de dólares (14.780 millones de euros), un 22% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 44% de los ingresos en la nube, hasta 8.914 millones de dólares (7.664 millones de euros).

Oracle facturó un 3% más por las ventas de software, hasta 6.119 millones de dólares (5.261 millones de euros), así como un 2% más por el negocio de hardware, con 714 millones de dólares (614 millones de euros); y un 12% más por servicios, hasta 1.443 millones de dólares (1.241 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal Oracle contabilizó un beneficio neto atribuido de 12.761 millones de dólares (10.972 millones de euros), un 41,5% por encima del resultado del mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos sumaron 48.173 millones de dólares (41.420 millones de euros), un 16% más.

"La demanda de computación en la nube para el entrenamiento y la inferencia de IA continúa creciendo a un ritmo superior al de la oferta", destacó la multinacional, añadiendo que algunos de los mayores consumidores de capacidad de IA en la nube han fortalecido recientemente sus posiciones financieras de forma sustancial.

"Esta dinámica de mercado permite a Oracle cumplir con creces, y probablemente superar, nuestra previsión de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2027 y ejercicios posteriores", avanzó la empresa.

Oracle ha destacado que las Obligaciones de Desempeño Restantes (RPO), la cartera de contratos de la empresa, cerraron el trimestre en 553.000 millones de dólares (475.480 millones de euros), un 325% más que el año anterior, en gran medida por el impulso de los contratos de IA a gran escala.

En este sentido, la compañía no prevé tener que recaudar fondos adicionales para respaldarlos, ya que la mayor parte del equipo necesario se financia por adelantado mediante prepagos de los clientes para que Oracle pueda comprar las GPU, o bien, el cliente compra las GPU y se las suministra a Oracle.

De cara al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, Oracle espera que los ingresos totales crezcan del 18% al 20% en moneda constante y del 19% al 21% en dólares estadounidenses, incluyendo un avance del 44% al 48% a tipo de cambio constante y del 46% al 50% en dólares, mientras que las ganancias por acción aumentarán entre un 15% y un 17%, hasta 1,96 y 2 dólares.

A más largo plazo, de cara al ejercicio fiscal 2026, la multinacional anticipa ingresos de 67.000 millones de dólares (57.608 millones de euros) y gastos de capital de 50.000 millones de dólares (42.990 millones de euros), mientras que para el ejercicio fiscal 2027 prevé ingresos totales a 90.000 millones de dólares (77.383 millones de euros).