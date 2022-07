Organizaciones agrarias llaman a los olivareros a secundar las tractoradas en Jaén por la subida de los costes

JAÉN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han llamado a los olivareros y ganaderos de la provincia a secundar las tractoradas convocadas para este viernes a las 9.00 horas, en seis municipios de la provincia --Jaén capital, Alcalá la Real, Andújar, Úbeda, Puente de Génave y Villanueva del Arzobispo-- ante "el desorbitado incremento de los costes de producción, especialmente inasumibles en el gasóleo agrícola y en la electricidad".

Además de protestar, con la salida de los tractores a las calles, el sector también quiere reivindicar otras medidas para paliar este aumento de costes que "está haciendo inviable la vida diaria de numerosas explotaciones agrarias y ganaderas en la provincia".

Por parte de Asaja, su gerente y portavoz, Luis Carlos Valero, ha señalado que el precio del aceite de oliva "está alto, pero de nada nos sirve porque se lo comen todos los gastos que tenemos las explotaciones".

Desde Cooperativas Agro-alimentarias, Higinio Castellano, ha apuntado en una comparecencia conjunta de todos los convocantes que "la provincia de Jaén no puede aguantar más", al tiempo que ha abogado por "soluciones que no sean de parcheo" sino de calado y que den respuesta porque "tenemos los bolsillos esquilmados, no tenemos ni una gorda ya, estamos que no podemos".

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha señalado que "la más pura especulación por parte de las grandes corporaciones empresariales dedicadas al sector energético", han llevado a costes de producción "inasumibles" en el sector olivarero. En este punto, ha abogado por "un plan de choque potente" que "inyecte liquidez" y que permita "amortiguar" la subida de los costes de producción.

Para el responsable de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, es importante que la ciudadanía sepa que "lo que están pagando en el supermercado de más por el aceite de oliva, nosotros no lo estamos recibiendo en nuestros bolsillos". Ha subrayado que "la industria y la distribución" sí están repercutiendo su incremento de costes en el aceite de oliva, pero "nosotros no estamos recibiendo ni un solo euro".

De esta forma, los convocantes han consensuado una tabla reivindicativa en la que se exigen la intervención de los mercados eléctricos y los carburantes para "impedir prácticas abusivas de las grandes corporaciones que están detrás del inasumible incremento en los costes de producción".

Igualmente, instan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que inicie una investigación para determinar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia. También reclaman ayudas directas a agricultores y ganaderos para mitigar el incremento del precio de los hidrocarburos; así como una subida del IVA compensatorio para la agricultura y la ganadería del 12% al 18%.

Las tres organizaciones agrarias y las cooperativas demandan dedicar, de forma urgente, los fondos del Feader no ejecutados por las comunidades autónomas a ayudas directas para agricultores y ganaderos, autorizadas por la Comisión Europea, así como rebajar la carga impositiva del gasóleo agrícola, energía eléctrica, abonos, fitosanitarios y piensos.

Por último, demandan la eliminación del canon del agua en su totalidad para el olivar; la deducción de los gastos de difícil justificación; préstamos a tipo 0 con aval de Saeca para inyectar liquidez al sector; y una PAC "más justa y social para los agricultores y ganaderos de Jaén".

En Alcalá la Real, se partirá desde el ferial hasta la Plaza del Ayuntamiento; en Andújar se irá desde la Avenida de Lisboa (frente a la Oficina Comarcal Agraria), hasta el Ayuntamiento; en Puente de Génave, la tractorada transcurrirá desde la Avenida de Andalucía hasta el Ayuntamiento; y en Úbeda se irá desde el Polígono Industrial de la Carretera de Vilches (A-301) hasta el Ayuntamiento. En Villanueva del Arzobispo, los tractores irán desde el Santuario de la Fuensanta hasta la Plaza del Ayuntamiento.

En cuanto a Jaén capital, los tractores saldrán desde tres puntos que se corresponden con las principales vías de acceso a la ciudad. Así, se concentrarán en el Estadio Municipal de La Victoria; en el antiguo Hotel La Imora, frente a la fábrica de cervezas; y en el aparcamiento disuasorio del tranvía, en la Carretera de Madrid. Todos marcharán por las calles jiennenses hasta confluir en la Plaza de las Batallas, frente a la Subdelegación del Gobierno.