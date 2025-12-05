Organizaciones agrarias piden al Gobierno sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste

Helicóptero en el centro de Torreferrussa en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, a 5 de diciembre de 2025, en Barberà del Vallès, Barcelona, Cataluña (España).- EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas han demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste porcina africana (PPA) en España con el objetivo de "prevenir antes que curar".

Así se han expresado las entidades este viernes tras la reunión con el titular del ramo, Luis Planas, para abordar la situación provocada por el brote de dicha enfermedad en la provincia de Barcelona.

En concreto, el responsable del sector porcino en COAG, Jaume Bernis, ha declarado que se sienten "decepcionados" después de que el titular de Agricultura haya rechazado su propuesta de "vaciar la zona de animales para poder rebajar la presión el radio de los 20 kilómetros".

PIDEN A LOS MATADEROS QUE SEAN "CONSECUENTES"

"La verdad es que nos vamos decepcionados, porque pedíamos que se pudieran llevar a matadero estos animales que están en esta primera zona y nos han dicho que no pueden habilitar la ayuda correspondiente para indemnizar a estas granjas, que colaborarían con el resto del sector porcino español para bajar esta presión", ha manifestado, haciendo hincapié en que sugieren esta medida porque creen que "vale más prevenir que curar".

En este sentido, Bernis ha explicado que, ya que tras una analítica los animales han salido negativos, la solución es que "progresivamente tal como vayan creciendo vayan a los mataderos", algo que han valorado en un coste de unos cuatro o cinco millones de euros.

"No provoquemos aquí sin causa una parálisis de esta zona, que lo que nos interesa es que se vacíe lo más rápido posible, y en esto pedimos a los mataderos que sean consecuentes, ya que si los animales son negativos, tienen que poder entrar en estos mataderos", ha añadido.

1% DE LA PRODUCCIÓN EN CATALUÑA

En esto ha coincidido también el presidente de Asaja Cataluña, Pedro Roque, que ha destacado que "la carne que hay en los 20 kilómetros de radio se puede vender, por tanto los mataderos la tienen que aceptar y si no, se tiene que poner esa ayuda directa dentro del sector".

Igualmente, el responsable estatal del sector porcino de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Rossend Saltiveri, ha apostado por "vaciar toda la zona".

"Se va a vaciar de jabalíes, pero también para reducir el riesgo es muy importante para nosotros vaciar las granjas que están allí, que son un 1% de la producción en Cataluña", ha apuntado, enfatizando que ante la negativa de los mataderos es "muy importante buscar todas las medidas que sean posibles para vaciar".

Por otra parte, las asociaciones han coincidido en exigir el control de la población de jabalíes, algo de lo que COAG ha culpado al Ministerio de Transición Ecológica.

"Lo que por parte de Transición Ecológica no se ha hecho en fauna salvaje, lo denunciamos", ha subrayado Bernis. Al respecto, Planas ha anunciado que el próximo día 10 va a haber una reunión del Comité de Caza para poder incentivar el tema de la pérdida de cazadores en los últimos diez años.

SOBREPOBLACIÓN DE JABALÍES

De su lado, Asaja ha comentado que valora que Planas haya reconocido que existe un problema con la sobrepoblación de jabalíes, pero ha echado en falta medidas para bajar la densidad de fauna salvaje, "que es la causante del gran problema en el sector porcino".

Por su parte, Unión de Uniones ha resaltado que es "el momento de actuar contundentemente" frente a la fauna salvaje para que la peste no se extienda y "les deje trabajar los próximos años".

"No vemos la contundencia que nosotros queríamos en esta situación para ayudar al sector", ha indicado. El secretario de Ganadería de UPA, José Ramón González Rodríguez, ha señalado que dicho asunto les parece "fundamental para que esta situación no se pueda repetir".

ACTIVAR AYUDAS DEL ICO Y SUBVENCIONES EUROPEAS

En cuanto a las ayudas proporcionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Asaja ha informado que el ministro les ha trasladado que van "a mirar de qué manera se puede activar esta medida", igual que en Cataluña se ha activado una ayuda de 50 millones. Respecto a las subvenciones, Roque también ha manifestado que "Europa tiene que ponerse las pilas".

"Estamos hablando de un sector, que es el sector porcino, que no recibe ayudas PAC y que, por tanto, toda esa ayuda que sea necesaria dentro del margen de los 20 kilómetros, que es donde realmente nosotros vemos el problema, pues se tienen que poner sin ninguna duda", ha aseverado, para luego añadir que "el mensaje al consumidor tiene que ser claro en cuanto a que la carne porcina española es sana".

Por último, las organizaciones han celebrado el anuncio de que Corea del Sur haya aceptado las medidas de regionalización y no haya parado las importaciones de cerdo español.