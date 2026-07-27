Oryzon Genomics redujo sus pérdidas en un 11,5% hasta junio tras registrar unos números rojos de 1,4 millones

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Oryzon Genomics registró unas pérdidas de 1.367.914 euros en el primer semestre de 2026, un 11,5% menos que los 'números rojos' registrados doce meses antes, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado de explotación se situó al cierre del ecuador del ejercicio en los -3.125.299 euros frente a los -2.933.212 euros de la primera mitad de 2025, un 6,5% más. Sin embargo, los ingresos se duplicaron (106%) hasta los 8.692.394 euros, mientras que se anotaron otros aportes varios por 643.746 euros.

De su lado, se contabilizaron unos aprovisionamientos de 210.969 euros, un gasto por personal de 2.012.151 euros y otros 10.175.703 euros en costes de explotación. En total, el dato acumulado semestral ascendió a 12.398.823 euros, un 74,5% más.

El patrimonio neto de la biofarmacéutica se situó en 119,7 millones de euros al concluir el semestre desde los 117,8 millones de euros de un año antes, un avance interanual del 1,6%.