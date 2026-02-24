Óscar de Castro deja Pull and Bear para ser el nuevo director de Marca y Comunicación de Bimba y Lola

Archivo - Entrada a la tienda de Pull and Bear, a 5 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VIGO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La firma textil viguesa Bimba y Lola ha fichado como nuevo director de Marca y Comunicación a Óscar de Castro, que ha dejado su puesto de director global de Comunicación de Marca en la también gallega Pull and Bear.

Así lo ha anunciado el propio De Castro en su perfil de la red social LinkedIn, donde ha asegurado que este mes ha cerrado una etapa "muy importante" de su vida profesional, dejando la firma de Inditex tras casi 10 años.

"Cuando llegué, nunca imaginé todo lo que acabaría viviendo. Ha sido un viaje intenso, exigente y profundamente enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional: una experiencia que volvería a repetir sin dudarlo", reza su texto de despedida.

Ahora, ha anunciado su nuevo puesto en Bimba y Lola, mostrando su agradecimiento por esta "nueva aventura" en la marca textil.