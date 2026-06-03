Óscar López destaca la "reindustrialización verde y tecnológica" como ejes de crecimiento en España

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, en la Reunión Ministerial del Consejo de la OCDE en París (Francia). - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha puesto en valor este miércoles el proceso reindustrializador de España a través de la digitalización y la transición ecológica.

Según se desprende de una nota de prensa, López ha intervenido en la Reunión Ministerial del Consejo de la OCDE en París (Francia), donde se ha debatido sobre el papel de las tecnologías digitales y emergentes, incluida la inteligencia artificial, el fomento de la innovación y la renovación de los sectores productivos.

Allí, el ministro ha destacado la previsión de crecimiento del 2,2% para este año que la OCDE ha realizado en la publicación de su informe 'Perspectivas Económicas'. Según López, esta edición recoge la "apuesta por la reindustrialización, especialmente desde un enfoque de transformación digital y de transición verde".

"España y Europa somos conscientes de que perdimos la primera parte de la carrera de la IA, pero no vamos a perder la segunda, que es la adopción de la IA", ha señalado.

López ha explicado que la estrategia española se fundamenta en el "talento y formación" gracias a que "se han inundado las universidades de cátedras de IA". Además, desde el punto de vista de las infraestructuras, España cuenta con dos fábricas europeas de IA y aspira a tener una de las primeras gigafactorías del continente.

De su lado, el ministro español ha hecho hincapié en la "soberanía" y en cómo España está invirtiendo en "todas las capas de la IA", aparte de otras tecnologías como la computación cuántica.