Oysho (Inditex) desembarca en Países Bajos con la apertura de su primera tienda en Ámsterdam

La firma de moda deportiva supera las 390 tiendas repartidas en 70 países

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Oysho, la marca de moda deportiva de Inditex, impulsa su expansión internacional con su desembarco en Países Bajos tras la apertura de su primera tienda en Ámsterdam, según informa en un comunicado.

En concreto, el nuevo espacio está ubicado en la céntrica calle Kalverstraat 42, a escasos metros de la icónica plaza Dam. La tienda cuenta con una superficie total de 1.359 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas.

De esta forma, Oysho, tras la apertura en Países Bajos, prosigue con su internacionalización ya que actualmente cuenta con 391 tiendas que se encuentran repartidas en 70 países, según datos de la compañía a los que ha tenido acceso Europa Press.

La nueva tienda redefine la experiencia de compra integrando moda, innovación y deporte en un entorno arquitectónico único. El edificio dispone de cuatro alturas y fachada acristalada de arriba a abajo, lo que le permite aprovechar la luz natural.

En la planta baja se encuentra la 'Zona Welcome' con un muro de bloque cerámico artesanal y un espacio de inspiración deportiva, que recibe al cliente con las últimas colecciones 'athleisure' de la marca, mientras que en la primera planta están los básicos de la marca y la colección The Club, con propuestas para jugar a padel y también de 'running', mientras que en la segunda está el área de probadores y zona de pago.

Mientras que en la tercera planta se encuentra el espacio exclusivo 'Oysho running club', creado para el uso de las corredoras antes y después de sus entrenamientos y que cuenta con 'lockers' con código, fuente de agua, zona de descanso y aseos.

Con la apertura de esta primera tienda en el mercado holandés, se activará la posibilidad en el canal 'online' de recoger el pedido en la tienda, tanto en modalidad exprés de recogida en dos horas, como estándar.