Paco Morales (Noor), Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cocinero cordobés Paco Morales ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, según informa la Real Academia de Gastronomía en un comunicado.

En concreto, Morales se hace con este galardón, después de crecer profesionalmente en referentes como Mugaritz o elBulli y liderar proyectos como Senzone o la cocina del Hotel Ferrero, y regresar a su Córdoba natal para hacer realidad su sueño más personal en 2016 con el restaurante Noor, que cuenta con tres estrellas Michelin.

Presidido por el premio nacional de Gastronomía Ángel León (Aponiente), ha estado formado por los también galardonados Oriol Castro (Disfrutar) y Ricard Camarena (Ricard Camarena), los académicos Borja Beneyto, Cuchita Lluch, José Carlos Capel y Lourdes Plana, así como por Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la RAG. El jurado ha destacado también su trayectoria acreditada, su filosofía y su apuesta por su tierra tan decidida y atrevida.

El presidente del jurado, el chef Ángel León, ha señalado que Morales tiene "una forma de contar su cocina única". "Ves un plato de Paco desde cualquier parte del mundo y lo reconoces. Tener un sello tan personal es muy difícil", ha asegurado.

"En todos sus registros hay rigor intelectual, sensibilidad estética reconocible y precisión técnica. Noor es un proyecto único, donde hay investigación de fuentes históricas y una traslación a la cocina, con técnicas contemporáneas, espectacular", ha señalado.

Para la Real Academia de Gastronomía es un premio con "mucho significado" porque está haciendo especial incidencia en que la gastronomía no solo es comer. "Es cultura, tradición, historia, territorio y Paco Morales representa muy bien esa unión", ha apuntado el presidente de la institución, Luis Suárez de Lezo.

Por su parte, Paco Morales se ha congratulado por este reconocimiento. "Recibir el Premio Nacional de Gastronomía trasciende por completo al reconocimiento individual. Siento una emoción tan profunda que me hace recordar todo lo vivido hasta ahora, cada servicio, cada investigación, cada conversación con historiadores y artistas, cada plato que hemos creado estos 10 años en Noor. Siempre he creído que la gastronomía es una forma de pensamiento, una expresión cultural que permite contar quiénes fuimos y hacia dónde podemos ir", ha asegurado.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada. Por primera vez en su historia, la ceremonia se traslada fuera de Madrid con el fin de celebrar las identidades locales.