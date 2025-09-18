Pangea anuncia la contratación de 200 asesores para alcanzar las 90 tiendas en 2029 - PANGEA

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pangea The Travel Store ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión que incluye la contratación de más de 200 nuevos asesores y la apertura de 70 tiendas en España para llegar a los 90 puntos de venta en 2029.

La búsqueda de talento se inició este verano para afrontar el aumento de la demanda y la apertura de nuevas sucursales. La empresa se enfoca en integrar a profesionales que puedan manejar su plataforma tecnológica, diseñada para crear viajes personalizados en menos de 20 minutos.

Pangea ofrece flexibilidad horaria y teletrabajo para facilitar la conciliación; salarios competitivos, con sueldos de entre 35.000 y 60.000 euros anuales (fijo más variable) para asesores premium; promoción interna real con planes de crecimiento adaptados a cada perfil; así como formación continua en herramientas digitales para optimizar el diseño de viajes.

La compañía destaca su apuesta por la diversidad generacional, valorando la experiencia de los asesores sénior "como motor de innovación y excelencia en el servicio al cliente".

En lo que va de 2025, Pangea ha registrado un aumento del 40% en las ventas y un 60% más de viajeros. La compañía ha abierto ya 16 nuevas tiendas en España y ha comenzado su expansión internacional con una primera tienda en México.