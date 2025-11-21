Patrimonio Nacional firma un convenio con Civitatis para difundir la cultura española

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha firmado un convenio con Civitatis, la compañía de distribución online de actividades, excursiones y visitas guiadas en español, con el objetivo de colaborar en la difusión del patrimonio cultural y natural que gestiona la institución.

Con este acuerdo, Patrimonio Nacional da un paso más para reforzar su presencia en el sector turístico y acercar su propuesta a un público global, en este caso llegando a millones de viajeros tanto en España como en Latinoamérica donde Civitatis lidera el sector.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el jefe de operaciones de Civitatis, Enrique Espinel, han sido los encargados de firmar el acuerdo.

A partir de ahora, Civitatis podrá integrar en su propia plataforma el canal de venta de Patrimonio Nacional para promocionar y comercializar entradas para la Galería de las Colecciones Reales y el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, facilitando el acceso a estos espacios culturales a millones de viajeros que cada mes planifican sus viajes a través de sus servicios.

Además, la amplia presencia internacional de Civitatis --especialmente en mercados estratégicos como Latinoamérica-- permitirá potenciar la visibilidad de la Galería de las Colecciones Reales y El Escorial entre viajeros internacionales que buscan experiencias culturales de calidad durante sus estancias en España y en Madrid, que en el último año ha visto un crecimiento del 22%.

El acuerdo, con una vigencia inicial de un año, se enmarca en la estrategia de Patrimonio Nacional de impulsar la colaboración público-privada, generando sinergias que contribuyan a la promoción del patrimonio cultural y a la generación de nuevas oportunidades para dar a conocer los bienes que constituyen tanto el legado material como el inmaterial que gestiona la institución.