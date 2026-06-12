La patronal de las agencias de viajes reunirá en Madrid a 250 profesionales para abordar los retos del sector

CEAV presenta el I Congreso Nacional de Agencias de Viajes en Madrid los días 11 y 12 de noviembre. De izquierda a derecha, Carlos Garrido, presidente de CEAV; y José Manuel Lastra, vicepresidente primero de CEAV - CEAV

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha presentado hoy en Madrid el I Congreso Nacional de Agencias de Viajes, que se celebrará los próximos 11 y 12 de noviembre y que nace con la intención de convertirse en el gran punto de encuentro anual de las agencias de viajes españolas.

El evento reunirá a cerca de 250 profesionales del sector, entre representantes de asociaciones de agencias de viajes, empresarios, directivos, instituciones y profesionales de toda España, y contará con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

La presentación ha contado con la participación de Carlos Garrido, presidente de CEAV; José Manuel Lastra, vicepresidente primero de CEAV; Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; y Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

Durante el acto se ha subrayado la importancia de las agencias de viajes dentro de la cadena de valor turística y la necesidad de espacios de encuentro para compartir conocimiento, analizar retos del sector y anticipar tendencias.

El Congreso abordará asuntos como la modificación de la Directiva de Viajes Combinados, la conectividad aérea, la inteligencia artificial aplicada a las agencias de viajes, el futuro del canal de distribución, las nuevas tendencias de los viajeros, las estrategias de marketing digital y la situación del turismo social en España.

El programa incluirá una ponencia magistral de Albert Bosch, aventurero, emprendedor y divulgador, que también ejercerá como presentador del evento.

En su intervención, Carlos Garrido ha señalado que el Congreso "nace con la vocación de convertirse en una cita imprescindible para el sector, un espacio útil, práctico y participativo" para compartir experiencias, debatir desafíos y encontrar herramientas para seguir creciendo en un entorno cambiante.

El viceconsejero Luis Martín Izquierdo ha destacado el papel de Madrid como "centro internacional de decisión y reflexión turística", mientras que Almudena Maíllo ha subrayado el papel de las agencias de viajes y la colaboración "público-privada en el desarrollo del sector".

El Congreso cuenta además con el apoyo de empresas patrocinadoras como Amadeus, Iberia, Iberia Cards, Aon, Binter, Civitatis, Enterprise Mobility, Iryo, Jiménez Dorado, Quirón Salud, Renfe, la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos y Saborea España.

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA PÁGINA WEB DE CEAV

La cena de gala del 11 de noviembre acogerá la entrega de los Distintivos Turísticos CEAV: el Distintivo Matilde Torres será para Pedro Costa, presidente de la Asociación Portuguesa de Agencias de Viajes y Turismo, y el Distintivo Vicente Blasco para la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos.

Con esta primera edición, CEAV aspira a consolidar este congreso como una cita anual de referencia para las agencias de viajes españolas y la industria turística, reforzando el posicionamiento de Madrid como sede de grandes encuentros profesionales.