La patronal pesquera alerta que la política pesquera del Mediterráneo pone en peligro el futuro del sector

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha advertido de que la política pesquera del Mediterráneo está poniendo en peligro el futuro del sector, así como su impacto tanto económico como social en las comunidades costeras mediterráneas.

En concreto, el vicepresidente de la patronal, José María Gallart, ha explicado la situación actual de la flota de arrastre del Mediterráneo y ha expuesto las consecuencias económicas, sociales y territoriales derivadas de la aplicación del Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental (WestMedMAP) durante su participación en la jornada 'El futuro de la pesca en el Mediterráneo', que se ha celebrado en el Senado.

Gallart ha denunciado que la reducción continuada de días de pesca ha situado al sector "al límite de su supervivencia", provocando una fuerte pérdida de empleo, el abandono de profesionales del mar y un grave deterioro del tejido económico vinculado a la pesca en numerosas comunidades costeras mediterráneas.

De hecho, la flota de arrastre del Mediterráneo ha pasado de disponer de unas 230 jornadas de pesca anuales en 2019 a una media de 130 días en 2026, lo que supone una reducción del 44% del esfuerzo pesquero. Esta situación ha obligado a muchas empresas a reducir tripulaciones y ha generado una creciente incertidumbre empresarial.

Por otro lado, Cepesca ha alertado sobre la competencia desleal de flotas de terceros países que operan en el Mediterráneo sin estar sometidas a las mismas exigencias regulatorias que la flota comunitaria, pese a compartir recursos pesqueros y mercado.

"Las decisiones adoptadas en los últimos años están poniendo en riesgo la continuidad de una actividad esencial para el abastecimiento alimentario, el empleo y la identidad de nuestras comunidades costeras. Europa necesita una política pesquera más equilibrada, basada en criterios científicos sólidos y adaptada a la realidad del Mediterráneo", ha indicado Gallart.

Por su parte, el director general de EuroPeche, Daniel Voces, ha defendido durante la necesidad de revisar en profundidad el actual Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental (WestMedMAP), al considerar que su aplicación ha generado "decisiones desproporcionadas" para una pesquería mixta como la mediterránea.

"El sector no pide menos sostenibilidad. Pide coherencia. Tras seis años de aplicación del WestMedMAP, es necesario corregir desequilibrios y avanzar hacia un modelo que integre de verdad la dimensión ambiental, económica y social de la pesca mediterránea", ha señalado Voces.

Entre las principales modificaciones planteadas por el sector figura la revisión del concepto de "población más vulnerable", actualmente asociado principalmente a la merluza.

Según explican las organizaciones pesqueras, el actual MAP vincula la asignación de días de pesca al estado de una única especie, lo que consideran inadecuado para una pesquería mixta y multiespecífica como la mediterránea, donde las embarcaciones capturan distintas especies durante una misma jornada.

Asimismo, la flota pesquera ha reclamado revisar la doble regulación aplicada a la gamba roja, sometida simultáneamente a limitaciones de días de pesca y cuotas de captura, una situación que consideran única en Europa, por lo que piden eliminar los límites de capturas en aquellas zonas donde los informes científicos acrediten que el stock se encuentra en buen estado.