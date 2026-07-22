Pedro Costa (Apavt) y la Oficina de Turismo de Marruecos, premiados con los distintivos turísticos de CEAV

El presidente de la Asociación Portuguesa de Agencias de Viajes y Turismo (Apavt), Pedro Costa. - CEAV

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha premiado con sus distintivos turísticos 'Matilde Torres' y 'Vicente Blasco' de 2026 al presidente de la Asociación Portuguesa de Agencias de Viajes y Turismo (Apavt), Pedro Costa, y a la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos (ONMT), respectivamente, galardones que serán entregados el próximo 11 de noviembre durante la cena de gala del I Congreso Nacional de Agencias de Viajes en Madrid.

En primer lugar, el 'XIV Distintivo Matilde Torres' ha recaído en Costa por su destacada trayectoria profesional y asociativa y por su firme defensa del papel de las agencias de viajes, según ha destacado la patronal en un comunicado.

Para CEAV, durante su mandato en Apavt desde 2012, la entidad ha reforzado su peso institucional en Portugal y en Europa, consolidándose como uno de los principales interlocutores del sector. El presidente ha desempeñado además "un papel especialmente relevante" en el fortalecimiento de la cooperación turística entre España y Portugal, impulsando una estrecha colaboración con CEAV y la creación, en 2018, de la Alianza Ibérica de Agencias de Viajes.

Se trata del decimocuarto año que la patronal nacional concede este galardón, creado en honor a Matilde Torres, con el objetivo de reconocer la trayectoria de profesionales que han contribuido de forma sobresaliente al desarrollo del sector de las agencias de viajes.

Por otro lado, dirigido a reconocer a empresas e instituciones, CEAV ha galardonado con la 'X edición del Distintivo Vicente Blasco' a la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos por su firme apuesta por el mercado español y por las agencias de viajes como canal estratégico de comercialización.

Sobre este desempeño, desde la entidad española ha subrayado que se ha traducido en una presencia continuada en las principales iniciativas impulsadas por CEAV, entre ellas el CEAV Protour, donde Marruecos ha participado como destino preferente, así como en jornadas profesionales.

Este galardón fue creado por el consejo directivo de CEAV como homenaje al presidente de Honor de la patronal, fallecido a finales de 2016, y quien desarrolló toda su carrera profesional en el ámbito turístico. Presidente y fundador de la agencia valenciana Europa Travel, desarrolló una dilatada trayectoria merecedora de diversos reconocimientos, entre los que destaca la Medalla de Oro al Mérito Turístico del Gobierno de España, que recibió en 2009.