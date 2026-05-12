El Pentágono eleva a 29.000 millones de dólares el coste de la guerra en Irán

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, encargado de los asuntos financieros, Jules Hurst, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. - Po1 Eric Brann/Dod / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha indicado que el coste de la guerra contra la República Islámica de Irán ha supuesto un desembolso de 29.000 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros) a las arcas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un incremento de 4.000 millones de dólares respecto a la anterior cifra ofrecida hace apenas dos semanas.

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, encargado de los asuntos financieros, Jules Hurst, sostuvo ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense a finales abril que la Administración Trump ya había gastado unos 25.000 millones de dólares (unos 21.300 millones de euros) en la denominada como operación 'Furia Épica', este martes ha aumentado este dato debido a la actualización de los costes.

"En el momento de la comparecencia ante el tribunal, la cifra era de 25.000 millones de dólares. Sin embargo, el equipo del personal conjunto y el equipo de cuentas revisan constantemente esa estimación, y ahora creemos que está más cerca de los 29.000 (millones de dólares)", ha declarado este martes Hurst.

En este sentido, ha indicado el aumento de los costes se debe a los gastos de "reparación y reemplazo de equipos, así como a los costos operativos generales que mantienen a la gente" en la zona.

Por otro lado, Hurst no ha querido determinar la cantidad que Estados Unidos tendrá que desembolsar para reparar los daños sufridos en las instalaciones militares ubicadas en los países aliados de Oriente Próximo y que en los últimos meses sufrieron ataques procedentes de Irán.

"Tenemos muchas incógnitas al respecto. No sabemos cuál será nuestra postura futura. No sabemos cómo construiremos esas bases, ni qué porcentaje podrían aportar nuestros aliados o socios a los costos de construcción militar, así que no tenemos una buena estimación por el momento", ha destacado el alto cargo del Pentágono.

El Departamento de Defensa ha solicitado incrementar su presupuesto hasta los 1,5 billones de dólares, un 40% mayor, bajo el argumento de mantener su liderazgo en un mundo marcado por las tensiones geopolíticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva el pasado 28 de febrero contra la República Islámica de Irán, acabando con la vida de altos mandos del país asiático, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei, que ha derivado en un conflicto militar en toda la región de Oriente Próximo.