Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales suben 0,2% en febrero, hasta 6,6 millones

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron en febrero la cifra de 6,6 millones, tras subir un 0,2% respecto al mismo mes de 2025, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones tanto de residentes como de no residentes se incrementaron un 0,2% interanual en el segundo mes del año, mientras que la estancia media fue de 4,6 pernoctaciones por viajero.

En febrero, las pernoctaciones en apartamentos turísticos crecieron un 0,8% y las de turismo rural se incrementaron un 2,4% respecto al mismo mes de 2025. Por el contrario, las realizadas en campings descendieron un 1,4% y las de albergues cayeron un 4,4%.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en febrero un aumento interanual del 0,5%, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) se disparó un 6,8%. En el otro extremo, el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) descendió un 0,2%.

MODERA EL CRECIMIENTO LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS

En el segundo mes de 2026, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 0,8% en febrero, en contraposición al 2,4% interanual de enero. Por su parte, las de residentes bajaron un 0,2%, mientras que las de no residentes se incrementaron un 1,1%. La estancia media descendió un 4,1%, hasta 5,2 pernoctaciones por viajero.

Además, se ocuparon el 34,4% de las plazas ofertadas, un 6,6% menos que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 38%, un 5,5% menos.

El 81,6% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 27,5% del total. Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un descenso del 4,2% respecto a febrero de 2025. Asimismo, esta autonomía tuvo la mayor ocupación, con el 88,6% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 810.000 pernoctaciones. La isla de Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 91,7%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

DESCIENDEN UN 1,4% LOS CAMPINGS POR LOS NO RESIDENTES

En el caso de los campings, las estancias descendieron un 1,4% en febrero frente al mismo mes de 2025, a pesar de la subida del 2,3% de las de residentes aumentaron un 2,3%, frente al descenso del 2,6% de las de no residentes.

Durante febrero se ocuparon el 46,4% de las parcelas ofertadas, un 1,9% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 47%, con un descenso del 1,8%. El 75% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 39,8% del total.

Por su parte, la Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 600.000 pernoctaciones y un descenso del 0,4% en tasa anual. También alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 69,7% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 313.000 pernoctaciones. También presentó el mayor grado de ocupación, con un 86,4%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mazarrón y Cabanes.

EL TURISMO RURAL SUBE UN 2,4% PERO LOS ALBERGUES CAEN UN 4,4%

Por un lado, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 2,4% interanual en el segundo mes. Las de residentes aumentaron un 7%, en tanto que las de no residentes disminuyeron un 11,1%.

El 12,5% de las plazas fueron ocupadas, un 2,2% menos, mientras que el grado de ocupación en fin de semana se situó en el 27%, con descenso anual del 1,3%.

Por destinos, Castilla y León fue el preferido, con más de 87.000 pernoctaciones, un 12,8% más que en febrero de 2025. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 44,9%.

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 23.000 pernoctaciones. La isla Gran Canaria alcanzó la mayor ocupación, con el 52,4% de las plazas ofertadas.

Sobre albergues, las pernoctaciones en estos establecimientos disminuyeron un 4,4% en febrero. Las de residentes bajaron un 18,8%, mientras que las de no residentes aumentaron un 8,4%.

Además, se ocuparon el 23,1% de las plazas, un 4,2% menos que en febrero de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 30,1%, con un descenso anual del 3,5%.

El destino preferido en este caso fue la Comunidad de Madrid , con más de 107.000 pernoctaciones. Mientras, Canarias alcanzó la mayor ocupación, con el 81,3% de las plazas ofertadas.