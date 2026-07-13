Pernod Ricard nombra director de marketing en España a Miguel Ángel Pascual

Miguel Ángel Pascual, director de Marketing de Pernod Ricard España - PERNOD RICARD

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pernod Ricard España, multinacional que cuenta con marcas como Beefeater, Ballantine's, Seagram's, Absolut o Ruavieja, ha nombrado como director de marketing a Miguel Ángel Pascual, según informa en un comunicado.

En concreto, Pascual asume este cargo, reportando directamente a Sebastien Mouquet, director general de Pernod Ricard Iberia, y será miembro del comité de dirección de Pernod Ricard Iberia.

Miguel Ángel Pascual, hasta el momento director de marketing de Pernod Ricard Corea, relevará en el cargo a Christian Seel, quien ha sido nombrado director general de Pernod Ricard Grecia.

De esta forma, Pascual asume este cargo con el objetivo de aportar su experiencia internacional y profundo conocimiento de la compañía para seguir reforzando el posicionamiento estratégico de las marcas del grupo en el mercado español.

Pascual, que cuenta con experiencia en compañías como Campofrío y British American Tobacco (BAT), entre otras, se incorporó a Pernod Ricard España en 2013 y desde entonces ha desempeñado posiciones de creciente responsabilidad dentro del grupo.

El director general de Pernod Ricard Iberia, Sébastien Mouquet, ha subrayado que su nombramiento "llega en un momento clave para la compañía". "Su profundo conocimiento del negocio, su visión estratégica y su experiencia en la construcción de marcas serán fundamentales para seguir impulsando la innovación, fortalecer la conexión con los consumidores y consolidar el posicionamiento de nuestro porfolio en un mercado cada vez más dinámico", ha indicado.

Por su parte, Pascual se ha congratulado por volver a España. "Es una oportunidad apasionante que afronto con gran ilusión, responsabilidad y humildad. El sector vive una profunda transformación que exige anticipación, innovación y excelencia en la ejecución. Asumo esta nueva etapa con el compromiso de contribuir al crecimiento del negocio, reforzar el liderazgo de nuestras marcas y generar valor para todo nuestro ecosistema", ha asegurado.