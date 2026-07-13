Santander mejora su oferta de prejubilaciones y espera cerrar el acuerdo con los sindicatos esta semana

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Banco Santander ha mejorado su propuesta para el plan de ajuste de plantilla al incorporar "buena parte" de las reivindicaciones planteadas por Comisiones Obreras (CCOO), entre ellas la asunción del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, según ha informado este lunes el sindicato tras la cuarta reunión para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el plan de ajuste de plantilla.

En este sentido, CCOO ha explicado que la nueva oferta, presentada durante la última reunión de la negociación, introduce un marco regulado mediante acuerdo colectivo y una comisión de seguimiento en sustitución de la negociación individual, una medida que, tal y como ha acreditado la organización, aporta "mayor seguridad jurídica" y "evita diferencias de criterio" entre los trabajadores que se adhieran al plan.

Asimismo, el banco plantea asumir el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años mediante el prorrateo de la asignación económica, con el objetivo de facilitar el acceso a la jubilación con hasta el 95% de la pensión, según el sindicato.

En el apartado económico, la propuesta mantiene la continuidad del seguro colectivo de vida, las condiciones del Acuerdo sobre Préstamos, Créditos y Condiciones de uso de Servicios Bancarios (AMSEC) --que incluye hipotecas para empleados en condiciones preferentes o préstamos personales con mejores tipos y plazos, entre otros-- y las aportaciones al plan de pensiones de empleo por importe de 1.000 euros anuales.

Además, incorpora la revalorización anual del convenio especial hasta un máximo del 4%, la conservación de las ayudas por discapacidad y el mantenimiento del derecho a percibir el premio por antigüedad.

Pese a valorar "positivamente" estos avances, CCOO ha señalado que analizará en profundidad la nueva propuesta antes de fijar su posición definitiva sobre el acuerdo.

REUNIONES PREVIAS

En la primera cita, el banco cántabro presentó una primera oferta que replicaba las condiciones ofertadas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)de 2020 --en ese último proceso de reestructuración de la plantilla, 3.572 empleados abandonaron la entidad y el proceso recibió más solicitudes de adhesión de las inicialmente contempladas--.

En concreto, el Santander ofreció prejubilaciones con el 75% del sueldo para los trabajadores de entre 55 y 57 años y del 76% para los mayores de 58 años. En ese contexto, los sindicatos rechazaron una oferta tan similar a la de hace seis años, aludiendo al aumento del coste de vida y a la actual coyuntura de récords de beneficios que viven los bancos.

En respuesta, los sindicatos pusieron sobre la mesa su propia propuesta en la segunda reunión, que tuvo lugar el pasado jueves 2 de julio. Así, CCOO, organización mayoritaria, planteó reducir a 50 años la edad mínima para acceder a las prejubilaciones y estableció distintos porcentajes de salario en función de la edad: un 76% para los trabajadores de entre 50 y 54 años, un 84% para los de 55 a 57 años y un 86% para los mayores de 58 años.

La organización también propuso una prima de antigüedad de entre 19.000 y 30.000 euros para los empleados con más de 15 años en la empresa, así como la inclusión de una cláusula de relevo generacional y la revalorización anual de las condiciones conforme al IPC.

Asimismo, en el encuentro del pasado jueves --el tercero-- el principal escollo estuvo en la edad mínima en la que los trabajadores podrían acogerse a este plan y las condiciones económicas del mismo.

En él, la entidad presidida por Ana Botín hizo una nueva oferta, aunque con mejoras mínimas con respecto a la primera. No obstante, previsiblemente, se mantendrán los rangos de edad y retribución que planteaba el banco y se espera que el acuerdo se cierre a finales de la presente semana.

PRÓXIMO ENCUENTRO, VIERNES 17 DE JULIO

El plan de Santander no cuenta con un objetivo de salidas concreto, sino que persigue crear un marco al que acogerse, ya que hasta ahora ya venía habiendo bajas voluntarias. Además, en todo caso será un proceso voluntario por ambas partes, por lo que la empresa puede declinar que se produzcan ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse al plan.

Santander cerró el mes de marzo con un total de 1.607 oficinas en España, lo que supone una reducción de 185 sucursales frente a marzo de 2025. A nivel grupo, cerró algo más de 1.000 oficinas. Hace diez años, en marzo de 2016, Santander contaba con 3.433 oficinas en España.

A falta del 'sí' definitivo, las partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo viernes 17 de julio, en la que continuará la negociación del plan de reestructuración de la plantilla.