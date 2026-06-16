Pesca acuerda la distribución de 5,6 millones para las paradas temporales del Mediterráneo

Archivo - Pesca acuerda la distribución de 5,6 millones de presupuestos para las paradas temporales del Mediterráneo. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Pesca ha acordado este martes la distribución territorial de 5,6 millones de euros de presupuestos del Estado para financiar las ayudas por paradas temporales de la actividad pesquera en los caladeros del Mediterráneo y golfo de Cádiz durante 2026.

De esta forma, el presupuesto total de esta medida ha ascendido a más de 10 millones de euros, dado que las comunidades autónomas disponen todavía de 4,4 millones de euros del Estado, según ha informado este martes el Ministerio de Pesca en un comunicado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto con los consejeros autonómicos del ramo, han aprobado las compensaciones del calendario de parada temporal y asignación de fondos cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), para compensar a la flota afectada por estas medidas de gestión pesquera.

En este contexto, el sistema de financiación se ha articulado finalmente con una cofinanciación del 30% por parte de la Administración General del Estado y del 70% del FEMPA.

Según Planas, de esta manera "el Gobierno mantiene su compromiso con el sector pesquero y acompaña a los profesionales en el esfuerzo que realizan para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y el futuro de la actividad pesquera".

PARADAS EN EL CALADERO DEL CANTÁBRICO

Paralelamente, la conferencia sectorial también ha aprobado las compensaciones por paradas temporales para 2026 en el caladero del Cantábrico, fijado entre el 22 de enero y el 20 de febrero, como medida para reducir las capturas accidentales de cetáceos.

La financiación de estas actuaciones se cubrirá con remanentes ya disponibles en las comunidades autónomas afectadas de repartos estatales previos, sin necesidad de nuevas transferencias en este ejercicio.

Dado que los remanentes, a fecha 31 de diciembre de 2025, de Galicia, Asturias y Cantabria ascienden a 690.181,57 euros, no se han realizado transferencias a ninguna a estas comunidades autónomas en el 2026 y tampoco lo ha recibido el País Vasco, puesto que es esta comunidad autónoma la que ha asumido la gestión y financiación de las ayudas.