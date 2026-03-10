Petit Palace invierte 1,3 millones de euros en la reforma integral de su hotel en Puerta del Sol - PETIT PALACE

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Petit Palace ha finalizado la reforma integral de su establecimiento Petit Palace Puerta del Sol, situado en la calle Arenal de Madrid, tras acometer una inversión de 1,3 millones de euros.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la compañía para reforzar su posicionamiento en el segmento de hoteles boutique en ubicaciones urbanas estratégicas.

La renovación ha contemplado la actualización completa de sus 64 habitaciones y cuartos de baño, así como la modernización de las zonas comunes.

El proyecto, ejecutado por Grupo Plan bajo la dirección de la arquitecta Ana Guasp, ha buscado equilibrar la funcionalidad contemporánea con la preservación de los elementos históricos del inmueble, que data de 1855.

REPOSICIONAMIENTO DE ACTIVOS

Según ha informado la compañía, esta inversión responde a un plan de renovación y reposicionamiento de activos que el grupo está desarrollando en sus principales plazas. El objetivo es adaptar la oferta a las nuevas demandas del viajero urbano, priorizando el diseño, la sostenibilidad y la integración con el entorno local.

"Con esta reforma culminamos un proyecto que pone en valor uno de nuestros edificios más emblemáticos, adaptándonos a las nuevas necesidades de los huéspedes sin renunciar a la identidad histórica", ha señalado Guasp, directora de Arquitectura de Petit Palace.

El inmueble, un exponente de la arquitectura neoclásica de estilo isabelino, cuenta con una superficie total de 3.677 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas.

La intervención ha permitido conservar elementos originales de alto valor arquitectónico, como la escalera principal y el ascensor histórico, integrándolos en un diseño interior de líneas depuradas y materiales naturales.