Petrobras completa la compra del 75% de un yacimiento petrolífero 'offshore' en Santo Tomé y Príncipe

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MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estatal brasileña Petrobras ha completado este viernes la compra anunciada el pasado abril del 75% del Bloque 3, yacimiento petrolífero 'offshore' situado en las costas de la república africana de Santo Tomé y Príncipe.

El consorcio inicial estaba compuesto al 90% por la nigeriana Oranto Petroleum Limited, que actuaba de operador. El 10% restante pertenecía a la Agencia Nacional de Petróleo de Santo Tomé y Príncipe (ANP-STP).

Sin embargo, Petrobras ha explicado en una nota de prensa que, además, de hacerse con el 75% del Bloque 3, también asumirá la dirección del mismo. De su lado, Oranto ha reducido su cuota al 15% y la ANP-STP ha conservado su 10%.

"Esta operación se enmarca en la estrategia de Petrobras de reponer sus reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras, tanto en Brasil como en el extranjero, tal y como se establece en el Plan de Negocio de la empresa", ha asegurado Petrobras, que reanudó su presencia en África en 2024.

"La evaluación de nuevas oportunidades tiene como objetivo diversificar la cartera de exploración de Petrobras, promoviendo la creación de valor y la sostenibilidad a largo plazo de sus actividades", ha añadido.