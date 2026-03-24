El petróleo retoma la senda alcista y vuelve a superar los 100 dólares por barril

Archivo - Barriles de petróleo de TotalEnergies. - TOTALENERGIES - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, superaba de nuevo la barrera de los 100 dólares continuando con las fuertes oscilaciones después de que este lunes se desplomara un 17%, hasta los 93 dólares por barril, debido al anuncio de Trump de conversaciones "productivas" con Irán.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio más de un 4%, hasta los 92 dólares por barril.

Los mercados energéticos reaccionaron este lunes a la baja tras la publicación en redes sociales del inquilino de la Casa Blanca de conversaciones con la República Islámica de Irán en vistas a un posible acuerdo.

Sin embargo, la volatilidad y la tendencia alcista del crudo ha vuelto a poner el barril de Brent por encima de los 100 dólares, muy por encima de los 72 dólares por barril que marcaba antes del comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos, aunque todavía por debajo del récord de 119 dólares alcanzado hace varias semanas.

El desplome experimentado el lunes ha abierto las sospechas sobre la posible filtración de información privilegiada después de que alrededor de 580 millones de dólares (unos 500 millones de euros) cambiaran de manos apenas 15 minutos del anuncio del mandatario estadounidense.

Los bombardeos han continuado este martes por parte de Israel sobre Líbano, que han tenido como objetivos gasolineras, puentes y otras infraestructuras, asegurando que estos lugares eran utilizados por el partido-milicia chií Hezbolá.

Teherán, capital de Irán, ha vuelto a ser objeto de ataques, incluidas dos sedes de la Guardia Revolucionaria y otra sede del Ministerio de Inteligencia, así como almacenes de armas y sistemas de defensa aérea.

Así, las posibilidades de una finalización del conflicto en Oriente Próximo parecen no convencer a los mercados ante los últimos acontecimientos y los precios han seguido creciendo en las últimas horas.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, también se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado --ya va por tres semanas-- y por los problemas en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

Entretanto, Trump ha indicado que Irán ha entregado un "premio significativo" a Estados Unidos relacionado con la futura gestión del estrecho de Ormuz, sin llegar a especificar esta cuestión en medio de las supuestas conversaciones con el país centroasiático.