La petrolera Chevron gana 10.361 millones de euros en 2025, un 30,4% menos, aunque mejora el dividendo

Archivo - Instalación de Chevron. - CHEVRON - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estadounidense Chevron se anotó un beneficio neto atribuido de 12.299 millones de dólares (10.361 millones de euros) en 2025, lo que supone una caída del 30,4% respecto de las ganancias contabilizadas el año pasado.

La multinacional texana ha indicado que su cifra de negocio se quedó en los 189.031 millones de dólares (159.248 millones de euros), equivalente a una bajada interanual del 6,8%.

En concreto, atribuyó el retroceso a unos menores precios del petróleo, de las ganancias de sus filiales y a unos efectos cambiarios desfavorables. Estos factores solo fueron parcialmente compensados por unos mayores márgenes en las ventas de productos refinados y la disminución de las indemnizaciones por despido.

Ya solo en el cuarto trimestre, los beneficios fueron de 2.770 millones de dólares (2.334 millones de euros) y los ingresos de 46.873 millones de dólares (39.488 millones de euros), un 14,5% y un 10,2% menos, respectivamente.

"2025 fue un año de logros importantes. Integramos con éxito a Hess, pusimos en marcha proyectos de relevancia, alcanzamos una producción récord y reorganizamos nuestras operaciones", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth.

La empresa, que tiene presencia en Venezuela al contar con una autorización especial del Gobierno de Estados Unidos para evitar las sanciones, ha asegurado que permanece "comprometida" con el país caribeño para construir un "futuro mejor" que también fortalezca la "seguridad energética estadounidense y la seguridad regional".

Por otro lado, Chevron ha elevado el dividendo trimestral a repartir un 4%, hasta los 1,78 dólares (1,50 euros) por acción. Este será abonado el 10 de marzo a todos los tenedores que figuren como tal al cierre de los mercados el 17 de febrero.