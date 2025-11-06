PharmaMar recibe un pago de 8,7 millones por parte de Janssen como hito comercial de la licencia de Yondelis

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo PharmaMar ha recibido un pago de 10 millones de dólares (8,7 millones de euros) por parte de Janssen Products, filial de Johnson & Johnson, al alcanzar un hito comercial establecido en el acuerdo de licencia relativo a Yondelis (trabectedina) en Estados Unidos, según ha comunicado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, la firma ha informado de que en agosto de 2019 firmó un nuevo acuerdo de licencia con Johnson & Johnson que remplazó el de 2001, bajo el cual la multinacional estadounidense se reservaba el derecho de vender y distribuir con carácter exclusivo trabectedina en Estados Unidos.

En la actualidad, trabectedina está aprobado en más de 70 países para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos y también en algunos de estos países para cáncer de ovario.

PharmaMar duplicó su beneficio neto en los nueve primeros meses del año tras alcanzar los 15,3 millones de euros respecto a los 7,4 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio precedente.

En concreto, la empresa registró unos ingresos totales de 130,9 millones, un 3% más, mientras que los ingresos recurrentes de la firma, que resultan de la suma de las ventas netas más los royalties de las ventas realizadas por sus socios, alcanzaron un total 105,6 millones de euros, lo que supone un alza del 6%.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó hasta los 23,1 millones frente a los 6,2 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2024, un 272% más.