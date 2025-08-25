MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pink Lady reafirma su posición de líder en Europa tras comercializar 227.000 toneladas de manzanas, lo que representa un crecimiento del 13% respecto a la temporada anterior, según informa en un comunicado.

En concreto, la marca ha cerrado la temporada de orígenes europeos 2024/2025 y ya se encuentra en marcha la transición hacia la comercialización de manzanas procedentes del Hemisferio Sur en toda Europa.

De esta forma, esta temporada ha estado marcada por un récord logrado en San Valentín, con más de 10.000 toneladas vendidas en una sola semana, y por una primavera muy dinámica con cuatro semanas consecutivas superando las 8.000 toneladas.

Así y gracias a la calidad del producto, se han logrado importantes resultados en todos los países con incrementos del 12% en España, que en España se producen principalmente en Lleida y Girona, mientras que en Italia se creció un 14%, Alemania (+10%) y Reino Unido (+4%).

Este dinamismo comercial se ha traducido en un crecimiento cercano al 10% del volumen de negocio global, impulsado tanto por el aumento de volúmenes como por la valorización.

Unos datos que permite a Pink Lady consolidar su presencia en Europa, así como garantizar una mejor remuneración a los productores.

De esta forma, la marca también ha crecido en redes sociales con un alza del 5% en Facebook, del 25% en Instagram y del 12% en TikTok, lo que le ha permitido ser la marca de frutas y hortalizas número uno en Europa en TikTok, reforzando su visibilidad y capacidad para seducir a nuevas generaciones de consumidores.