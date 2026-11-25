El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su visita una sociedad agraria de transformación de Dalías (Almería). - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

DALÍAS (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado este miércoles por intensificar la lucha integrada, tanto desde la investigación como en apoyo a los "sobrecostes" que sufren los agricultores, ante la plaga de Thrips parvispinus que afecta a las plantaciones de pimiento en invernadero de Almería en lugar de autorizar activos como el spirotetramat, cuyo uso quedó "prohibido".

"No hay, en este contexto, atajos posibles", ha asegurado el ministro ante los medios tras su visita a una finca de pimientos de Dalías (Almería), frente a las peticiones formuladas por la Junta de Andalucía y organizaciones de productores como Coexphal para que se autorice de forma excepcional fitosanitarios para combatir la plaga.

Planas ha rechazado que spirotetramat sea la "solución universal" al problema del trips ya que "la propia casa que lo fabrica hace años" renunció a renovar su autorización para uso por sus posibles afecciones a la salud, de modo que "se encuentra prohibido en la Unión Europea desde el año 2024". "Si disminuimos la calidad o la imagen de calidad de nuestros productos, estamos caminando hacia atrás", ha dicho.

Así, ha mostrado su apuesta por "progresar" en materia de lucha integrada contra las plagas en lugar de "volver a productos" que pueden tener repercutir en los consumidores ante posibles afectaciones en el sistema endocrino. "No podemos dar un paso atrás", ha recalcado ante su interés en "profundizar" en el uso de la fauna auxiliar en la agricultura.

"Si hasta ahora no se ha tenido éxito, es porque estamos ante un problema real en el cual hay que buscar nuevas soluciones", ha añadido tras llamar también la atención sobre el manejo de los restos de cultivo, con el cumplimiento de protocolos para evitar una expansión de la plaga.

Planas ha insistido en que las anteriores crisis sufridas en el campo almeriense se han resuelto "saliendo hacia adelante y hacia arriba, es decir, buscando nuevas soluciones y no hacia atrás", por lo que ha pedido a los agentes del sector y al resto de administraciones "remar en la misma dirección" sin querer entrar en una "polémica científica" sobre la aplicación de fitosanitarios en desuso.

Con ello, ha abogado por desplegar todas las herramientas disponibles actualmente antes de avanzar hacia otras alternativas más allá de las respuestas inmediatas que le han reclamado los productores, que piden una solución en el marco de "cuatro o cinco meses". Al respecto, Planas ha tomado nota del sentido de "urgencia" que le han trasladado, aunque ha señalado que eso está en manos de los "científicos y de los técnicos".

Preguntado por si existe algún otro producto eficaz susceptible de ser autorizado por su departamento, el ministro ha dicho que sí aunque ha recalcado que dicha cuestión "corresponde a los técnicos" de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria del Ministerio en colaboración con las administraciones autonómicas de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, también afectadas.

"NO ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO"

Por otra parte, Planas ha rechazado que la plaga de trips, que ha obligado ya a decenas de agricultores a arrancar sus cultivos de pimiento, pueda derivar en una situación de desabastecimiento de los mercados europeos, según advirtieron desde COAG ante el avance del insecto.

Planas ha apuntado que la incidencia del trips sobre el pimiento afecta únicamente a su aspecto físico pero no a sus propiedades, lo que lo hace "consumible", si bien ha reconocido que la pérdida de estética afecta directamente al valor de la producción y le hace "reducir mucho" su precio.

"Estamos ante un problema muy serio desde el punto de vista de los costes de producción por parte de los agricultores y, sobre todo, de lo que el mercado está dispuesto a pagar por estos productos", ha reubicado Planas.

Así, ha apelado a la "decisión individual" de cada agricultor ante una plaga que, según ha reconocido, ha llevado en las últimas campañas a reducir la superficie cultivada de pimiento junto con la de tomate en favor de otros productos, como la berenjena o el calabacín.