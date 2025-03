Planas aboga por la "prudencia" ante aranceles de Trump y "mantener y ampliar" mercados de cara al futuro

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a abogar por la "prudencia" ante las amenazas de aranceles por parte de la Administración de Donald Trump a los productos agroalimentarios europeos como el vino o el aceite y por "mantener y ampliar" los mercados internacionales donde están presentes los alimentos y bebidas españoles.

"Hay que diferenciar anuncios de la toma de decisiones y, por tanto, juzgar las cosas por la realidad. Hace unos días hubo un anuncio, pero tenemos que ver cómo se concreta. Por eso, lo primero que hace falta es prudencia para no incurrir en ningún error que debilite nuestras posiciones y, si se adopta alguna decisión, responderemos a ellas, pero hay que mantener mercados, diversificar y ampliarlo de cara al futuro", ha asegurado Planas durante la presentación de la XXII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines (Expoliva), que se celebrará del 14 al 17 mayo en Jaén.

El titular del ramo ha reiterado que "no" le gustan las "guerras alimentarias". "No me gustan que los productos alimentarios sean utilizados tanto en medidas de aranceles como de respuesta a los mismos, pero, evidentemente, la realidad es que estamos con un conflicto comercial que no creo que sea una buena noticia", ha explicado.

De esta forma, Planas ha recordado que Estados Unidos no es un productor de aceite de oliva, por lo que aboga por "jugar con mucha inteligencia" y "preservar" un mercado que es "fundamental desde todos los puntos de vista".

"Prudencia entre los anuncios y los hechos y, a partir de ahí, evidentemente, no solo como Unión Europea, sino también como España, nos decidiremos a este respecto. La mejor solución ante la incertidumbre es certidumbre y rumbo, el saber hacia dónde vamos", ha tranquilizado, pero consciente de que hay contexto "complicado" desde el punto de vista de los desafíos globales y del cambio climático.

Por otro lado, Planas ha avanzado que el Gobierno de Brasil ha adoptado una "medida temporal y extraordinaria" en nueve productos alimentarios para rebajar la inflación con la eliminación de aranceles y uno de los nueve productos es el aceite de oliva. "Esto muestra la senda de lo que puede suponer Mercosur también para el sector de aceite de oliva de cara al futuro", ha indicado, reafirmando su apuesta porque el sector siga "diversificando" y abriendo nuevos mercados.

Cuestionado por los precios del aceite de oliva, que han ido reduciéndose tras una buena campaña, el titular del ramo ha recalcado que el "mercado manda". "Creo que he enviado un mensaje muy claro antes y que tienen que ser remuneradores para todos los eslabones de la cadena", ha señalado.

Respecto a la evolución de la campaña de aceite de oliva, el titular de Agricultura ha avanzado que a final de febrero se estimaba en 1,3 millones de toneladas, pero prevé que al cierre se sobrepasará el 1,4 millones de toneladas.

El titular del ramo ha avanzado que espera que las exportaciones superan los 6.000 millones de euros, lo que significa aumentarlo en unos 2.500 millones de euros, lo que ha calificado de "sencillamente espectacular". "Si importante es la producción más importante aún es el valor de mercado", ha subrayado.

De esta forma, Planas ha reiterado que Expoliva es "clave" para la comercialización del aceite de oliva a nivel mundial. "Es la feria de referencia a nivel mundial de nuestro aceite y es una referencia no solo desde el punto de vista comercial, sino también en el simposio que se desarrolla en cada edición en paralelo desde el punto de vista de la investigación científica y del desarrollo tecnológico en el sector", ha indicado.

El titular de Agricultura ha reiterado que su Departamento seguirá "desarrollando" la promoción del aceite de oliva de la mano de Alimentos de España, y ha avanzado que junto a la Interprofesional del Aceite de Oliva se va "a recordar", porque ya "está vigente", la obligatoriedad del uso de aceiteras no rellenables en la restauración.

"Hemos visto que en algunos lugares se ha olvidado, y de vez en cuando es bueno recordar la vigencia de la norma, porque es muy clara, desde el punto de vista no sólo de los valores nutricionales, sino también de la consideración del sector", ha subrayado.

EXPOLIVA, EL MAYOR ESCAPARATE MUNDIAL DEL ACEITE

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que Expoliva volverá a convertirse en el "centro neurálgico" del sector oleícola y será "el mayor escaparate mundial de aceite de oliva". "Servirá para promocionar el oro líquido, que ya se consume en 198 países, que es cada vez más valorado y apreciado por sus beneficios para la salud, para la gastronomía, pero también para el medio ambiente", ha subrayado.

Reyes aboga por la "sostenibilidad" de este cultivo que debe ser "rentable, sostenible económicamente" para que los agricultores puedan mantener su explotación agraria. "Tiene que ser innovador y sostenible desde el punto de vista de la innovación para optimizar los recursos escasos como el agua y que garantice la biodiversidad", ha indicado, avanzando que esta feria será un "espacio de fiesta" tras dos cosechas "muy malas" para el olivar en España.