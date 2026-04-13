Planas abordará la próxima semana con el comisario Varhelyi en España el plan de fertilizantes de la UE

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la inauguración del Salón Gourmets - EUROPA PRESS/SONIA ESTEBAN

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abordará en España el plan de fertilizantes en el que está trabajando la Unión Europea (UE) con el comisario de Salud y Bienestar de los Animales Unión Europea, Oliver Varhelyi, responsable de ese área, para que el sector agrario sea "más independiente" en este apartado y no sufra los impactos de los conflictos geopolíticos como el actual de Irán.

En concreto, Planas ha avanzado la visita el próximo lunes del comisario de Salud y Bienestar de los Animales Unión Europea, Oliver Varhelyi, responsable del tema, con el que abordará los "aspectos fundamentales" del plan de fertilizantes de la Unión Europea.

"El plan de fertilizantes de la Unión Europea debería dirigirse a conseguir que el abastecimiento de los fertilizantes para nuestros agricultores no sea un elemento crítico cada vez que nos encontramos ante una situación difícil como es la actual", ha asegurado Planas, donde ha avanzado que el próximo lunes visitará España el comisario de Salud y Bienestar de los Animales Unión Europea, Oliver Varhelyi.

Planas ha señalado que se habla "mucho" de los precios del gasóleo, tanto del agrícola como del pesquero, pero los fertilizantes son un "elemento claro de vulnerabilidad del sector". "Necesitamos desarrollar no solo el abastecimiento de los fertilizantes clásicos, sino también la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para conseguir nuevos instrumentos que nos permitan evidentemente ser más independientes y más autónomos respecto a las fuentes tradicionales de fertilización", ha explicado.

En este contexto, el titular de Agricultura confía en que la Unión Europea responda a la situación, mientras que recuerda que el Gobierno español ya "ha tomado medidas" hace varias semanas, estableciendo la ayuda de 500 millones de euros para los agricultores en relación con el sobrecoste de los fertilizantes, que están sufriendo por el impacto del conflicto en Oriente Medio.