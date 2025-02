Planas, sobre la Administración Trump: "Amenazas muchas, pero hasta ahora decisiones pocas"

Califica de "importante" la cita de esta tarde en París

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la Administración de Donald Trump ha realizado "muchas amenazas", pero "hasta ahora decisiones pocas", aunque ha recordado que la adopción de aranceles o una guerra comercial es "siempre mala".

"Hay que distinguir entre los anuncios y las decisiones. Anuncios muchos, hasta ahora decisiones pocas, la relativa a China y al acero y poco más, pero efectivamente anuncios y amenazas, bastantes", ha asegurado Planas en declaraciones a RNE, que recoge Europa Press.

El titular de Agricultura ha subrayado que el problema del "desequilibrio comercial en la relación entre países es un clásico", por lo que apela a negociar. "Buscar nuevos mecanismos de equilibrio, ahora, evidentemente, ello no se puede hacer bajo una amenaza y desde luego lo que hay que dejar muy claro es que la adopción de aranceles o una guerra comercial es siempre mala cuando entramos en el campo agroalimentario", ha señalado.

"Si en principio se ataca a un país, todos debemos responder en conjunto, pues somos capaces de llevar adelante una política que es común coherente con nuestros acuerdos, con reglas y con nuestro planteamiento", ha recalcado.

De esta forma, el titular de Agricultura apela a la "prudencia y a la firmeza", porque "no se trata de incurrir en ninguna provocación verbal de quien sea". "Por cierto, hablo de la Administración norteamericana, no he mencionado al señor Trump en ningún momento por ahora", ha aclarado.

En el contexto político internacional, Planas ha calificado de "importante" la cumbre informal convocada en París por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para abordar el nuevo escenario abierto en Ucrania, donde estará presente Pedro Sánchez. "Europa tiene que estar presente, como tiene que estar Ucrania, evidentemente, en cualquier conversación que haya al respecto. Y en ello nos va la vida, porque tenemos un interés muy importante. Europa se ha construido siempre a partir de crisis", ha asegurado.

"Europa debe ser capaz de tener una posición propia y ese debe es un imperativo, un imperativo para la UE, para España y para todos los estados miembros", ha señalado.

SEÑALA QUE EL GOBIERNO HA "DIGNIFICADO" EL SALARIO MÍNIMO

Por otro lado, Planas ha destacado que el Ejecutivo ha "dignificado" el salario mínimo interprofesional (SMI) y lo ha calificado de "gran logro". "Cuando llegamos al Gobierno era un salario residual y lo hemos dignificado", ha señalado.

Respeto al impacto que tiene en el sector agrario, el titular de Agricultura ha señalado que "agricultores, ganaderos y pescadores tienen que tener unos ingresos dignos, además de tener futuro para su trabajo y consideración. Eso es perfectamente compatible con lo que también defiendo como miembro del Gobierno, que es que los salarios y las condiciones de trabajo de un trabajador tienen que ser también dignas y ajustadas a la ley", ha indicado.

Respecto a las manifestaciones que están llevando a cabo algunas organizaciones agrarias, Planas ha recordado que esta semana habrá algunas como la de Mercosur, con la que está "en radical desacuerdo", ya que considera que este acuerdo es una "gran oportunidad para la exportación agroalimentaria de España".

"Estas concentraciones y movimientos son mínimos, lo debo decir con todo el respeto. Yo hablo directamente con los agricultores porque creo que es importante y también con las organizaciones, pero aquí que nadie busque excusas. Trabajamos conjuntamente. Nosotros planteamos 43 medidas que hemos llevado en más de un 90% adelante y creo que todo eso significa un futuro que no está exento de dificultades", ha indicado.

"Yo lo digo siempre, producir un automóvil o un televisor es mucho más sencillo que ser campesino, que ser agricultor, que ser ganadero o que ser pescador. Y además, los agricultores, los ganaderos y los pescadores tienen unos ingresos medios. Por tanto, merecen todo nuestro apoyo y también nuestro respeto", ha subrayado.

Por último, Planas ha avanzado que esta semana visitará España el nuevo comisario de Agricultura y Alimentación, Christoph Janssen, que se desplazará el viernes a Valencia. "Uno de los temas en los que estamos trabajando es sobre la simplificación administrativa de la aplicación de las reglas, en particular de la Política Agrícola Común, porque tenemos que producir alimentos y producirlos de forma sostenible", ha indicado.