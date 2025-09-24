Planas anuncia dos nuevas ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados por incendios

El ministro de Agricultura, Luis Planas, interviene durante una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press

Prevé llevarlas en octubre al Consejo de Ministros y que sean abonadas a los afectados antes de que acabe el año

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado dos nuevas ayudas "directas y concretas" para los agricultores y ganaderos que se han visto afectados por los incendios que han asolado este verano gran parte del territorio.

En concreto, Planas ha avanzado que este jueves se someterán a consulta pública dos nuevas ayudas del Gobierno en favor de agricultores y ganaderos afectados por los incendios, que pretende llevar al Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre, por lo que confía que sean resueltas y abonadas antes de final de año.

"Son medidas directas, prácticas y concretas que dan respuesta al sector y a sus necesidades", ha explicado el titular del ramo, al tiempo que ha precisado, que al igual que las ayudas en la Dana, éstas serán abonadas sin necesidad de que los interesados efectúen gestión alguna.

De esta forma, las nuevas medidas serán un pago complementario a todos aquellos que tengan suscrito un seguro agrario en las zonas afectadas por los graves efectos de incendios en los municipios, donde se incrementará la ayuda hasta el 70% máximo permitido por la Unión Europea en relación con el seguro suscrito, hayan tenido o no un daño, así como otras ayudas de 'mínimis' que van a suponer el 20% de lo declarado en el impuesto sobre la renta que residen en las zonas afectadas con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros.

El titular del ramo ha subrayado que el Ejecutivo apuesta por "hechos y cifras, frente a las palabras" de otros partidos políticos. "Comprendo esa competición política entre el Partido Popular y Vox, pero desde luego el Gobierno no se desvía de su compromiso y su atención", ha señalado en su interpelación en el pleno del Congreso de los Diputados, donde fue cuestionado por el PP por las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático.

