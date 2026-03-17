Planas asegura que es un "gran honor y orgullo" su candidatura para dirigir la FAO

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que es "un gran orgullo" que España promueva su candidatura a dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos.

"Lo digo con toda sinceridad, me siento muy honrado de ser el candidato de España a la FAO, porque es un gran honor, pero se trata de una carrera de fondo", ha asegurado Planas antes de clausurar la jornada 'Hacemos futuro', organizada por Moeve y Ethic.

El titular de Agricultura ha reconocido que tiene "ganas" y se siente "capacitado" para ocupar ese puesto. "Me motivan los retos y tenemos en este momento un muy serio reto. La disrupción de los mercados internacionales, mientras nosotros hablamos de incremento de precios, pero esta situación en muchas zonas del mundo produce hambre y malnutrición. Y el responder desde la FAO, que es su objetivo fundamental a la seguridad alimentaria en el marco del sistema de Naciones Unidas, creo que es muy importante", ha explicado.

"Creemos en Naciones Unidas, en el multilateralismo y en la respuesta ante los problemas de los ciudadanos y evidentemente diría que el hambre y la malnutrición son temas absolutamente fundamentales, así como la producción alimentaria sostenible. Así, que tenemos un buen reto por delante", ha recalcado.

Planas ha advertido de que será una "carrera de fondo", donde cree que con una "buena posición" a la hora de buscar una candidatura común de todos los países miembro, ya que no habrá decisión en la FAO hasta el verano de 2027.

De esta forma, la decisión del relevo en el organismo internacional se decidirá entre junio y julio de 2027, la organización internacional no ha abierto aún el proceso formal para presentar las candidaturas oficiales, por lo que es pronto para saber cuántos competidores tendrá Planas en la terna, ni cuáles serán los plazos exactos.

En todo caso, los aspirantes optarán al cargo de director general de la FAO para un mandato de cuatro años, prorrogable una única vez por un segundo periodo de cuatro años. La elección se decidirá por un voto secreto en el que cada una de las 193 delegaciones miembro de la FAO tendrán un voto.

AL MENOS DOS EUROPEOS MÁS EN LIZA

El interés por este puesto por parte de España --que ya lo intentó en 2011 con el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos-- trasciende pocas semanas después de que, precisamente en Bruselas, los ministros de Agricultura europeos apuntaran la necesidad de reforzar la dimensión estratégica de la relación entre el bloque y la FAO y, en este sentido, apuntaran la conveniencia de consensuar un candidato europeo de cara a la terna para el relevo de Qu Dongyu.

Entonces, al término de la reunión de los 27 ministros, la titular chipriota de Agricultura y presidencia de turno del Consejo de la UE, Maria Panayiotou, recordó que la Unión Europea y sus Estados miembro "son los principales contribuyentes de la FAO y, sin embargo, ningún europeo ha ocupado el cargo de secretario general en más de 50 años".

También el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, reveló tras la reunión de ministros que una mayoría coincidió en que desde un punto de vista estratégico y político, sería preferible que la Unión Europea compitiera con un único candidato, de modo que sumara el peso de todas las delegaciones del bloque.

Sin embargo, cuando aún no se ha abierto aún el plazo para que los aspirantes presenten sus candidaturas formales ante el organismo internacional, se sabe que con España son ya tres países de la Unión los que presentarán un candidato, todos ellos hombres y con experiencia en el área de la agricultura.

Se trata del italiano Maurizio Martina, que es ya director adjunto de la FAO y cuya candidatura fue oficialmente anunciada el pasado febrero por el Gobierno de Italia también en Bruselas, y del exministro irlandés y excomisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, cuyo Gobierno anunció sus aspiraciones este mes.

En su momento, Moratinos tuvo que competir con otros cinco candidatos, incluido un austriaco, y consiguió llegar a la terna final, perdiendo en la última votación frente al brasileño José Graziano da Silva.